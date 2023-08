Borgo in frac, ultime band in battaglia

Ultimo appuntamento a Fontia stasera per ’Borgo in Frac’ il concorso musicale per le giovani band, promosso dal Comune che ne ha affidato la realizzazione all’Associazione musicale RC Music. La finale si terrà domenica al Palco della Musica in piazza D’Armi, con la partecipazione di Guzzi, vincitore del premio Radio Bruno Premio Lunezia 2022. Una giuria tecnica (composta da Marco Iardella musicista, Alessandra Grandetti giornalista e conduttrice di Radio A e Mirko Mangano titolare di Media Wave e produttore discografico) ha il compito di selezionare i gruppi. A Fontia si esibiranno i Manila, Falù Band, Kensho. I primi classificati avranno la possibilità di registrare in uno studio professionale un album con 4 brani che verrà pubblicato e distribuito. Per tutti sono previsti premi e attestati. Inizio concerti alle 21.15 nella piazza della Chiesa di Santa Lucia. La conduzione della serata è affidata a Contatto Radio Popolare Network. A partire dalle 17,30, in programma laboratori artistici di ceramica e musicoterapia. I partecipanti potranno sperimentare varie esperienze creative-sensoriali-musicali, in un clima di serenità e di benessere. Il laboratorio di ceramica è condotto da Maria Gasparotti, artista, ceramista, docente, mentre quello di musicoterapia da Rosanna Rotondi, artista, musicoterapista, docente. Sempre dalle 17.30, gli artisti Aurora Acinapura, Andrea Antonacci, Selene Bertagnini, Ilaria Mariotti, Erika Salvador, Gloria Rustighi sono i protagonisti di una estemporanea di pittura.