“Borgo in Frac” alla sfida finale Si accende il Palco della musica per le quattro band giovanili

di Alessandro Salvetti

Notte di arte e musica a Fontia per l’ultimo appuntamento di Borgo in frac, il concorso musicale per giovani band promosso dal Comune di Carrara e realizzato dall’Associazione Musicale RC Music a cui hanno partecipato ben 12 gruppi. Nella serata di giovedì, nella piazza antistante la chiesa di Santa Lucia, le ultime 3 formazioni si sono esibite davanti al pubblico e alla giuria tecnica (composta dal musicista e produttore discografico Marco Iardella, dalla giornalista e conduttrice di Radio A Alessandra Grandetti e da Mirko Magnano, produttore discografico e titolare dello studio di registrazione Media Wave), portando ciascuno 5 brani del proprio repertorio.

A passare il turno sono stati i Kensho, che hanno avuto la meglio sui Manila e i Falù Band, e approdano così alla finale di domani, domenica, al Palco della Musica di piazza Gramsci, dove si sfideranno con gli Esse, i Jeka e i Fuso & Super Glam, band vincitrici delle scorse tappe di Borgo in frac andate in scena a Bedizzano, Gragnana e Miseglia. In palio ci sarà la possibilità di registrare in uno studio professionale un album con 4 brani che verrà pubblicato e distribuito.

Ma giovedì è stata una giornata all’insegna dell’arte a 360 gradi: prima dei concerti, la Pro Loco di Fontia ha organizzato, fra i vicoli del borgo, una visita guidata a cura del suo presidente Cristiano Corsini, laboratori di ceramica e musicoterapia, con i partecipanti che hanno potuto sperimentare esperienze creative-sensoriali-musicali grazie all’artista, docente e ceramista Maria Gasparotti e alla musicoterapista e docente Rosanna Rotondi. E anche un’estemporanea di pittura curata dall’artista Gloria Rustighi a cui hanno partecipato gli artisti Aurora Acinapura, Andrea Antonacci, Selene Bertagnini, Ilaria Mariotti, Erika Salvador e Gloria Rustighi.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, Renzo Cantarelli e Giuseppe Dini di RC Music. "In queste sere – ha sottolineato Cantarelli – abbiamo avuto modo di sentire l’affetto della gente. Noi abbiamo a cuore i nostri borghi, che devono essere valorizzati perchéhanno fatto la storia di Carrara. Grazie al supporto del Comune siamo riusciti nell’evento di quest’anno. È una sfida vinta e ci impegneremo a replicare nei prossimi anni con formule diverse ma sempre con la musica al centro". "In pochi credevano nella validità di Borgo in frac – ha detto Dini –, che invece è cresciuto in partecipazione di tappa in tappa. La strada intrapresa è quella giusta".