Borgo Ducale finisce ai libanesi Ecco il pagamento dell’ultima rata

di Andrea Luparia

Nel centro di Massa arrivano le imprese libanesi. E non è uno scherzo. Una società libanese, costituita da alcuni imprenditori di Beirut e dintorni, pagherà lunedì l’ultima rata della somma con la quale si è aggiudicata Borgo Ducale. Dopo ben cinque tentativi andati a vuoto, Il complesso del ‘quartiere mai nato’ alle porte di Massa avrà dalla prossima settimana finalmente un proprietario. Ma facciamo qualche passo indietro. Borgo Duvale era all’asta giudiziaria e all’inizio di gennaio è arrivata un’offerta presentata da una società estera: sul piatto la proposta minima, ovvero un milione 93mila e 838 euro. Pensate che l’immobile (con l’area circostante) era stato valutato a marzo dello scorso anno, con una perizia dell’architetto Luca Martini, ben 5 milioni 981mila e 947 euro. L’offerta “made in Beirut“ è stata ritenuta valida con la consegna della cauzione pari al 10% del valore dell’immobile come previsto dalla normativa. L’acquisto sarà concluso, come dicevano, lunedì, con il versamento della somma residua (la proposta meno l’accontocauzione). Facile immaginare la soddisfazione, per il lavoro finalmente concluso, dei curatori fallimentari del bene, ovvero l’avvocato Jacopo Giovanni Valente Cancogni e il commercialista Marco Pio Lavaggi. Cosa accadrà adesso? Difficile dirlo. Di sicuro comincerà una trattativa tra i rappresentanti della società libanese e l’amministrazione comunale (ovviamente quella che uscirà dalle prossime elezioni amministrative). Il permesso a costruire rilasciato nel 2010 è ormai scaduto, così come la convenzione urbanistica, ma sarà possibile presentare un nuovo progetto perché il comparto R9 del Piuss è stato recepito all’interno del Regolamento urbanistico approvato e che ha validità fino al 30 luglio 2024. Entro tale data, quindi, dovrà essere rilasciato un nuovo permesso a costruire e dovrà essere stipulata una convenzione attuativa. Le volumetrie per adesso restano quelle previste dal Piuss, salvo richiesta di variante.

Il vecchio progetto metteva insieme commerciale e residenziale di lusso, con 15 negozi al piano terra e 30 appartamenti a quelli superiori, una piazzetta e una passeggiata vista fiume immerse nel verde poi tanti parcheggi, sia coperti che a raso. Resterà invariato? Difficile. Di certo, qualunque cosa sarà realizzata in questa bella area a due passi dal centro città, sarà meglio dei ruderi che ora sono un brutto biglietto da visita per tutta Massa.