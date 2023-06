Borgo del Ponte festeggia 10 anni di Luminaria, evento con artisti di strada, mostre e illuminazioni

Borgo del Ponte festeggia il decennale della Luminaria, sabato dalle 21, con una giornata ricca di attrazioni. ‘Diamo luce ai borghi’ il titolo dell’evento organizzato dall’associazione Borgo del Ponte-S. Lucia-Capaccola: artisti di strada, mostre di pittura e artigianato, punti di accoglienza tra ghirlande di limoni e composizioni artistiche illuminate. La festa, che nasce per rinsaldare i legami tra gli abitanti del borgo, si apre alla città. L’associazione ringrazia tutti i soci che collaborano alla riuscita dell’iniziativa per la loro opera e disponibilità. Nella serata il circolo culturale Leonardo diventerà la “Bottega di Leonardo da Vinci” con esposizione di quadri del copista e artista Dimitri Kuzmin mentre i ‘Memento Ridi’ gireranno nel borgo con le danzatrici di ‘Antica Massa Cybea’ in abiti del 1400. E il giorno prima, venerdì, grazie alla disponibilità della famiglia Lorenzetti sarà visitabile il “Giardino incantato” con la sua collezione di camelie e sculture in marmo. La prenotazione è obbligatoria (Patrizia 3332314619)