Borghi, il dono dimenticato. Mobilitazione collettiva per tutelare 1600 libri

Un’idea brillante andata in fumo. I 1600 libri che la studiosa Liana Borghi lasciò alla biblioteca di Carrara giacciono dimenticati e ammassati in scatoloni. Con il rischio che vengano ripresi dalla famiglia o che vengano devastati dal tempo. Dell’importante lascito e della dimenticanza delle istituzioni ha parlato Maria Mattei nel corso dell’incontro su Jane Austen tenutosi al San Giacomo, ospite di Spazio Alberica. Da qui l’impegno a sollecitare l’amministrazione comunale a conservare adeguatamente i preziosi volumi. Un’idea potrebbe essere una borsa di studio per giovani univeristari per la catalogazione, portando avanti l’impegno che l’amministrazione 5 stelle prese nel recuperare il lascito. "L’archivio di Borghi – ha spiegato Mattei – potrebbe essere importante per creare un centro studi sulla scrittrice inglese e sulle donne nella società e nella letteratura a cui Borghi ha dedidacato tutta la sua formazione. Sull’importanza di rendere fruibile questo patrimonio è intervenuta anche la presidente di Spazio Alberica Luciana Ceccareli che ha parlato anche della centralità della biblioteca come luogo di crescita e come spazio che deve essere aperto e punto di riferimento per giovani e non.

Maria Mattei, con Cristina Raffo, propose all’amministrazione 5 stelle l’acquisizione del fondo di Borghi, docente di letteratura inglese a Firenze, fondatrice della Libreria delle Donne e della Società italiana delle letterate, che pubblicò numerosi libri sulla scrittura di genere e queer. Il padre, costretto all’esilio negli Usa dopo le leggi razziali, insegnò ad Harvard: il suo archivio è conservato alla Normale di Pisa. Mattei, che con la letterata collaborò a eventi sulla letteratura delle donne ha ricordato il legame della Borghi con Carrara grazie al padre vicino al movimento anarchico. I libri costituiscono un patrimonio di 1600 volumi in lingua Inglese, relativi a scritti di donne, o su donne protagoniste della letteratura, storia, cultura e critica letteraria anglo americana, del 1900. Un modo per recuperare l’identità cittadina, in passato legata alla cultura inglese oltre che per il marmo, anche per gli importanti rapporti storici, che adesso potrebbe divenire centro di studi e ricerche sulla cultura anglosassone, ma anche un modo per recuperare quel rapporto privilegiato che la città ha sempre avuto con le donne.