Borghi e castelli su ’Lonely Planet’. Incoronati dalla celebre guida che racconta il mondo ai viaggiatori

La Lunigiana, tra borghi e castelli, è una meta da visitare. E’ appena uscita la nuova guida Lonely Planet Toscana che ha dato ampio spazio alla Lunigiana. Un grande risultato che non si era mai registrato prima, a dimostrazione che il lavoro fatto dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana tramite la creazione dell’Ambito Turistico e le attività di tutti i gli attori coinvolti nel progetto stanno dando buoni frutti.

La guida, conosciuta in tutto il mondo, ha dedicato al territorio, alla sua storia e alle sue bellezze ben otto pagine all’interno delle quali spiccano, soprattutto, le località di Fosdinovo, Fivizzano e Pontremoli, le tre estremità ai confini lunigianesi che si distinguono per caratteristiche diverse tra loro. E’ infatti questa la forza della Lunigiana: avere tanto da raccontare, da esprimere e condividere. Segnalati castelli, musei, feste, attività e servizi di trasporto. Ampio spazio viene dato alle Grotte di Equi Terme, a Montereggio il paese dei librai e alla Via Francigena. Tra l’altro è la regione Toscana l’unica destinazione italiana presente nella pubblicazione internazionale ‘Best in travel 2024’ con cui Lonely Planet annuncia le mete imperdibili per il prossimo anno, in base alle valutazioni e ai contributi dello staff, dei collaboratori, blogger e altri editori. Un risultato di grandissimo prestigio raggiunto grazie anche all’azione strategica di valorizzazione svolta dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica.

"Siamo felici di apparire sulla guida che, come risaputo, è una delle più famose - commenta il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti -, è davvero importante, oggi, essere in quelle pagine, perché significa che stiamo lavorando bene. Da quando abbiamo istituito l’Ambito Turistico ci stiamo impegnando per far sì che la Lunigiana possa diventare a tutti gli effetti un brand e che possa vivere di turismo. Il lavoro da fare è ancora molto, ma grazie alla squadra messa in piedi, costituita da associazioni, operatori del territorio e professionisti del settore, stiamo iniziando a portare a casa grandi risultati. I progetti in essere sono numerosi e altrettanti stanno per essere avviati".

Monica Leoncini