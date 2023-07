Boom di start up e imprese digitali

Grande crescita per le imprese digitali a livello provinciale. A contribuire a questa esplosione pesa sicuramente il periodo della pandemia degli anni scorsi che, connesso a un utilizzo più capillare dello smart working e una maggior consapevolezza delle piattaforme informatiche e social, sta lentamente introducendo un nuovo modo di fare impresa e allo stesso tempo, lavorare in alcuni settori in cui la differenza tra impiego in presenza e da remoto diventa sempre più sottile. Una situazione che, con il grosso della pandemia si spera ormai alle spalle, sta portando alcune aziende a proseguire con il lavoro misto in presenza e da casa. Secondo i dati, sono circa 450 le imprese digitali della provincia di Massa-Carrara a fine 2022, con un crescita del + 2,1 per cento negli ultimi dodici mesi, arrivando a rappresentare il 2 per cento del totale del territorio. Ancora più significativo è l’incremento che hanno avuto queste imprese nel periodo Covid: la pandemia sembra aver accelerato i processi di digitalizzazione, favorendo così anche la nascita di questo tipo di attività. Confrontando altri dati, secondo uno studio del ministero dello Sviluppo economico, Massa-Carrara vanta ben 26 start-up e Pmi innovative a giugno 2023: il 3 per cento del totale regionale.