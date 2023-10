Boom di screening gratuiti. Successo della giornata ’Confimpresa in salute’

Ha avuto successo, nonostante la pioggia, la giornata di prevenzione delle malattie del fegato che si è tenuta nella sede di Confimpresa Toscana,in viale Chiesa a Massa, dopo gli appuntamenti organizzati in Lunigiana. Si è trattato di uno screening gratuito e non invasivo. Responsabile scientifico dell’evento il professor Ferruccio Bonino, studioso e ricercatore di fama europea fortemente voluto dal presidente di Confimpresa Daniele Tarantino. Bonino era presente assieme alla consolidata squadra multi-competente di esperti (medici, ingegneri biomedici e operatori), tra cui l’ingegner Francesco Faita e Laura Di Lascio dell’Ifc-Cnr. Alla giornata è intervenuta anche Grace Zhang, medico cinese, della Hisky Medical Technologies, importante azienda cinese specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature mediche ad alta tecnologia: "In Italia siete molti attivi nel campo della prevenzione – ha detto Zhang –. Vorrei estendere anche in altri Paesi del mondo questo metodo sia di organizzazione che di esecuzione degli screening". A Massa, come in precedenza in Lunigiana, è stato usato un modello di screening della salute che – dopo una breve anamnesi personale – si concretizza in un esame obiettivo basato su misure fisiche automatiche del contenuto lipidico (steatosi) e dell’elasticità del fegato; per chi soffre di diabete è stato misurato anche l’indice pressorio arterioso braccio-caviglia (Abi) per la prevenzione del cosiddetto ’piede diabetico’.

"Grazie alle nuove tecnologie digitali – spiega Ferruccio Bonino – è oggi possibile in modo non invasivo (non sono necessari prelievi di sangue), con metodi diagnostici fisici coadiuvati da algoritmi elaborati dall’intelligenza artificiale, fare screening della salute con notevole accuratezza diagnostica. Il risultato permette di poter decidere e personalizzare gli eventuali controlli di secondo livello che prevedono esami invasivi (prelievi, esami radiologici ed endoscopici) e vengono decisi dal medico di medicina generale in base ai risultati, caso per caso. Per fare ciò è indispensabile la sinergia operativa tra medici di famiglia e del lavoro, gli specialisti del sistema sanitario (infermieri, tecnici, ingegneri e medici) ed esperti di volontariato e comunicazione sociale".