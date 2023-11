Boom di presenze nel weekend di Ognissanti. Tanti stranieri

Boom di turisti nel weekend di Ognissanti e i ristoranti hanno fatto registrare il tutto esaurito nonostante il meteo. Le mete preferite chiese storiche, pievi, castelli, borghi, musei e percorsi trekking. Molte le escursioni sui più suggestivi rilievi montani. Ma regina incontrastata è stata la gastronomia. In molti hanno atteso all’uscita di ristoranti e trattorie e chi non ha avuto la voglia di fare la fila si è accontentato di un panino. L’apertura festiva dei musei ha richiamato visitatori anche stranieri. A incidere sulla crescita di interesse nei confronti del sito storico pontremolese anche la presenza dell’ascensore che dal quartiere di Porta Parma porta al Castello del Piagnaro. Il punto info è andato sotto pressione per la richiesta di depliant illustrativi e informazioni, interesse pure per le aziende agrituristiche. Pontremoli è diventato il paradiso di buongustai e appassionati della natura. Tra i piatti più richiesti i testaroli, le lasagne bastarde (di farina di grano e castagna) e poi i tradizionali secondi dalla gallina ripiena, all’agnello, ai funghi. Al bando la realtà virtuale: i turisti hanno intasato ristoranti, taverne e trattorie. Una delle note più positive è il passaggio dei pellegrini sul percorso della Via Francigena. Ogni giorno chiedono asilo almeno una trentina di persone e l’assessorato alla cultura è impegnato a fornire assistenza ai forestieri che armati di zaino e bastone percorrono gli antichi tracciati. Il pernottamento é assicurato alla foresteria del Castello, all’ostello dei frati cappuccini o negli agriturismi che hanno disponibilità. "Abbiamo iniziato ad appassionarci alla Via Francigena - afferma Xavi Hernandez, spagnolo diretto a Roma con la fidanzata, salutato dal vicesindaco Clara Cavellini davanti al Municipio - ed è diventata un’esigenza quasi di fede percorrere tutto il tratto italiano. Amiamo lo sport, non abbiamo paura della fatica, amiamo incontrare persone".

N.B.