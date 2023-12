Boom di iscritti all’Università delle tre età: oltre quaranta

Diritti, lingua francese, inglese, filosofia, disegno. Sono solo alcuni degli argomenti che saranno affrontati durante le lezioni dell’Università delle tre età ‘Mimma Zanardi Mazzali’, promosse dall’amministrazione comunale, nella biblioteca Salucci - Fondo Giorgio Spini, ad Aulla. I corsi sono cominciati a novembre e andranno avanti nei prossimi

mesi, con un ottimo successo, visto che i partecipanti, per ora, solo oltre quaranta. "Le attività e i corsi della Università delle tre età - commenta Grazia Tortoriello, consigliere con delega alla Cultura - saranno diverse e articolate durante l’intero anno scolastico, quindi fino al mese di giugno. Si susseguiranno, in corso d’anno, laboratori di ceramica, di disegno e pittura, laboratorio di lingua francese, di lingua inglese, ma anche incontri e riflessioni sull’origine del pensiero filosofico, storico e scientifico, sul benessere e la salute. Le giornate individuate per gli incontri sono il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17 nella biblioteca Salucci di Aulla”. Prossimo appuntamento in calendario martedì alle 15 con il laboratorio di lingua francese, seguito da quello di ceramica; giovedì 14 dicembre un’altra lezione della professoressa Bacci e martedì 19 ancora lingua francese e ceramica. Si ricomincerà martedì 9 gennaio, ogni martedì alle 15 alle 16 laboratorio di lingua francese, seguito dal laboratorio di ceramica. Giovedì 11 gennaio alle 15.30 una lezione del professor Umberto Crocetti sul tema delle origini del pensiero umano, dal titolo ‘Il pensiero filosofico’, giovedì 18 gennaio stesso tema, ma relatrice diversa, la professoressa Annamaria Babbini con ‘Il pensiero poetico’, di nuovo Crocetti giovedì 25 gennaio alle 15:30. Info allo 0187421931 o scrivendo a [email protected].