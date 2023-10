Boom di donazioni: "Appello ai giovani"

Cresce il numero delle donazioni. Ma c’è sempre bisogno di donare sangue. Nonostante i problemi legati al periodo estivo, la risposta dei volontari della Fratres è stata positiva, i dati fino al 15 ottobre dicono che rispetto all’anno scorso ci sono state più donazioni. Soprattutto nel bacino attorno al centro trasfusionale di Pontremoli. Lo racconta Alberto Albericci della Fratres provinciale. "Al centro trasfusionale di Massa sono state fatte 6.261 donazioni (+91) - evidenzia - a Fivizzano 1.651 donazioni (+13), a Pontremoli 1.799 donazioni (+111). I centri trasfusionali in Toscana vengono aperti la domenica, il centro di Pontremoli sarà aperto domenica prossima dalle 8 alle 12. Per prenotare la poltrona telefonare al 0187462205 o alle associazioni Fratres del territorio". Intanto il gruppo continua con le attività rivolte ai giovani. "La Fratres Toscana - aggiunge - è impegnata in una campagna promozionale che mira a contrastare l’uso eccessivo dell’alcol, con invito a bere con moderazione e nello stesso tempo promuovere la cultura della donazione, consegnando gratis un etilometro, che ha lo scopo di fare un controllo prima di passare alla guida. Obiettivo promuovere il senso di responsabilità nelle nuove generazioni, avvicinandoli alla donazione di sangue e plasma". Tra poco un traguardo importante da festeggiare. "A dicembre il gruppo Fratres Ugo Martinelli di Bagnone compirà 60 anni - chiude - Fa onore ai bagnonesi, significa che nella nostra comunità ci sono giovani e anziani che credono nel valore della donazione del sangue come aiuto alla vita. Il sangue non si fabbrica, si dona e ognuno di noi, come cittadino, è chiamato a fare la propria parte. Faccio appello a giovani e meno giovani, in buona salute, dai 18 ai 65 anni e con un peso superiore a 50 chili: possono fare questo gesto, basta presentarsi ai centri trasfusionali o chiedere informazioni alle associazioni Fratres che sono presenti sul territorio nei Comuni di Bagnone, Filattiera, Massa, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri".

Monica Leoncini