Bonifiche, tecnologia e formazione "Così può rinascere il territorio"

Lavoro e occupazione, quali politiche per Massa Carrara. Questo il convegno organizzato dalla Cgil, che si è tenuto nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, alla presenza dell’assessora regionale Alessandra Nardini, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, di Nicola Del Vecchio segretario generale della Cgil, di Matteo Venturi delegato per Massa Carrara di Confindustria, di Paolo Ruggeri, vice presidente di Baker Hughes-Nuovo Pignone e della sindaca di Carrara, Serena Arrighi. Tanti i temi cardine: dalla zona industriale alle bonifiche, dall’ambiente alla salute, dalle aziende del territorio alla formazione scolastica e professionale. Tutti legati da un filo rosso, il cui capo porta al benessere del territorio e all’uscita dalla crisi occupazionale. "La zona industriale – ha esordito Del Vecchio – deve rimanere tale. Abbiamo sostenuto con forza un’iniziativa che riguarda la formazione in ambiti tecnico professionali e che vede coinvolta Baker Hughes. Parliamo anche di buona occupazione, altamente tutelata, e di dignità del lavoro. Purtroppo abbiamo mortificato un’intera generazione, dobbiamo tornare a valorizzare il lavoro e la vocazione dei territori". Anche Paolo Ruggeri di Baker Hughes è un forte sostenitore della formazione professionale e promuove a gran voce l’avanzamento tecnologico delle aziende del territorio. Un particolare riguardo va agli istituti...