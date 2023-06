Bonifiche, Pabe e mercato a Marina "Temi da riprendere subito in mano"

di Alfredo Marchetti

Neanche il tempo di festeggiare. Andrea Cella è già al lavoro con i tecnici del Comune per fare il punto sugli interventi non più rimandabili. Sul tavolo ci sono nodi importanti, come le bonifiche, il Piano dei bacini estrattivi, il calendario degli eventi estivi e la sistemazione del mercato settimanale di Marina, dopo i cantieri in piazza Betti. Cella, oltre ad aver ricevuto la carica di vice sindaco dal primo cittadino Francesco Persiani, ha anche diverse deleghe, tra cui il Personale e Attività produttive.

Qual è il tema che considera particolarmente urgente sul quale intervenire a breve?

"Uno l’abbiamo già trattato e risolto. Si tratta dell’affidamento della ’Laguna delle orche’, il parco giochi a Marina, un punto di ritrovo per le famiglie con i bambini. Può sembrare poco, ma era giusto intervenire a breve, vista la stagione estiva praticamente iniziata. Come il calendario eventi: l’amministrazione sta lavorando per portare alla comunità un’offerta interessante"

C’è poi la questione bonifiche...

"Certo. Il compito del Comune sarà quello di vigilare affinché arrivino gli stanziamenti promessi. Nel settore Attività produttive rientrano anche le aziende che hanno il diritto di investire in sicurezza nella nostra zona"

Si arriva poi al mercato settimanale di Marina. Cosa cambierà?

"C’era stata una sperimentazione a causa dei lavori in piazza Betti. Ora i cantieri di abbellimento del quartiere si sono conclusi e sarà mio compito incontrare gli operatori già dalla prossima settimana per discutere sull’ipotesi del nuovo riposizionamento del mercato"

Non è più rimandabile nemmeno il Pabe...

"Assolutamente no, il sindaco Persiani ha bene in mente il tema ed è sua volontà affrontarlo nel più breve tempo possibile. Ci sono delle scadenze da rispettare, ne siamo a conoscenza tutti e questa amministrazione non si farà trovare certo impreparata".