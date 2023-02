Bonifiche nell’ex Coke, doccia fredda per 54 "Sono responsabili se Eni non risponde"

di Cristina Lorenzi

Una doccia fredda per 54 aziende e per un gruppo di famiglie di Nazzano. La Regione, dopo aver individuato come responsabili dell’inquinamento della falda e dei terreni in zona industriale Asi e Eni Rewind, ha inviato a tutti i titolari di aree e capannoni dentro la ex Italiana Coke e a un gruppo di residenti di aree spot a Nazzano e ad Avenza, una lettera in cui ’ricorda’ che nel caso le due società non adempiessero al dovere di bonifica, il carico economico delle operazioni di risanamento dei terreni ricadrebbe sui proprietari attuali delle aree. Pur riconoscendo che tutti gli attuali proprietari niente hanno a che vedere con le cause di inquinamento, e tenendo fede al principio che ’chi ha inquinato dovrà pagare’, la Regione tuttavia li considera responsabili dell’intervento nel caso le due grosse società non provvedessero in prima persona.

Una bella doccia fredda per 54 aziende che hanno diritto reale sui terreni e altre quattro che hanno diritto di proprietà a vario titolo. Un cavillo burocratico per dire in parole povere che tutte e 58 le aziende che operano all’interno della ex Coke saranno chiamate a provvedere alle operazioni di bonifica nel caso Eni Rewind e Asi non ottemperassero al loro dovere di risanare falda e terreni.

"Si tratta di un avvio del procedimento – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini – in cui la Regione annuncia l’iter, già noto, di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione a seguito delle indagini istruttorie nel sito dell’ex Italiana Coke, area compresa nei siti di interesse regionale".

In sostanza un atto dovuto dalla Regione che, formalmente, informa i proprietari, avendo già individuato Asi e Eni Rewind come i diretti responsabili dell’inquinamento di terreni e falde. Una lettera praticamente dovuta che ha fatto saltare più di un imprenditore sulla sedia dal momento che non è poi così scontato che le due società siano così facilmente individuabili e reperibili.

Analogo il caso delle famiglie private di Nazzano e Avenza che sono chiamate a bonificare giardini e orti su cui vivono da decenni, ritenuti inquinati dalle analisi dell’Arpat. "Si tratta – ha specificato lo stesso Lorenzini – di alcuni siti isolati della zona di via Brigate Partigiane e di Avenza Est. L’area era molto più vasta e già in passato l’amministrazione comunale è riuscita a ridurre il perimetro e a svincolare una bella fetta di terreni ritenuti inquinati per bassi valori che hanno poco a che vedere coni rischi per la salute. Il Comune, dopo aver già provveduto a ridurre l’area considerata inquinata con operazioni di trattamento dei terreni, adesso ha inviato richiesta alla Regione affinché si possa procedere a una nuova caratterizzazione del suolo di secondo livello. Saranno quei risultati a dirci, come possiamo facilmente prevedere, che l’area potrà essere ulteriormente ridotta e consentire ai cittadini privati di riprendere coltivazione, orti e giardini".