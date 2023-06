"Bonifiche, ma la Lega da che parte sta?"

"Bonifiche: Lega di lotta o di Governo?". E’ la domanda che si pone Europa Verde dopo che in sede di Commissione bilancio regionale la Lega non ha partecipato al voto su nessun articolo della variazione in approvazione. "Durante il confronto pre-elettorale – afferma Europa Verde – un tema è stato trattato unanimamente, come centrale e inderogabile: quello del finanziamento, ognuno per la propria parte, per avviare senza ulteriori ritardi la bonifica del Sin-Sir della nostra Zona Industriale. Tutti i candidati in lizza, compreso il rieletto sindaco Persiani, si sono pubblicamente espressi affinché sia la Regione che il Ministero mantenessero l’impegno di sostenere debitamente, con tutte le risorse necessarie, l’intervento. In queste ore, però, la Lega in sede di Commissione bilancio regionale, non partecipando al voto, si è di fatto sfilata dal sostenere un provvedimento di fondamentale importanza per la nostra città e il suo futuro. I 12 milioni di euro stanziati dalla Regione da destinare alla bonifica del nostro Sin-Sir sono “passati” con i voti della sola maggioranza di centrosinistra. Insomma, ci sono una Lega di lotta in Regione e una di governo a Massa che marciano in direzioni opposte. Oggi la variazione di bilancio andrà in discussione e in approvazione in Consiglio regionale. Chiediamo al sindaco Persiani che si faccia promotore nei confronti del suo partito affinché l’acrobazia di una eventuale astensione tecnica si trasformi invece in un voto favorevole".