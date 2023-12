Bonifiche, attesa infinita. La protesta arriva a Roma

Un crono programma non derogabile, una “green card” per garantire la prevenzione sanitaria, il rafforzamento dei controlli anti inquinamento, una procura speciale ambientale e sanitaria. Sono solo alcuni degli interventi concreti ed immediati che chiedono al Governo le “Magliette Bianche italiane”, un’associazione civica che unisce abitanti dei Siti di Interesse Nazionale, i Sin, aree “avvelenate“ che aspettano da tempo di essere bonificate. E la vigilia di Natale si sono ritrovati a Roma, in piazza San Pietro, con un gigantesco striscione per richiamare l’attenzione dell’esecutivo e degli gli enti competenti sull’emergenza ormai cronica dei Sin.

Sono tornati a chiedere "misure concrete e risolutive per la tutela dell’ambiente e della salute" nei territori gravemente inquinati, e l’adozione di "misure urgenti". E scendono nel dettaglio di una richiesta molto concreta: un crono programma non derogabile per le bonifiche di tutti i siti Sin entro il 2030; l’istituzione di una “Green Card” per tutti gli abitanti di quelle aree che preveda screening sanitari gratuiti per i rischi specifici legati all’inquinamento; la creazione di un gruppo di lavoro congiunto tra i ministeri della Salute e dell’Ambiente per valutare l’impatto sanitario; l’istituzione di un coordinamento interforze per i controlli sui reati ambientali con inasprimento delle pene per i colpevoli; la creazione di una “Procura Speciale Ambientale e Sanitaria” per tutelare i cittadini; l’abolizione dell’analisi di rischio e l’introduzione di soglie e limiti certi per la concentrazione soglia di contaminazione; l’abolizione dell’articolo 242 bis sulle procedure semplificate per le bonifiche e dell’istituto della Via postuma o in sanatoria; la ridefinizione della responsabilità dei Comuni per le bonifiche nelle aree inquinate non Sin; maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini ai processi di bonifica e di monitoraggio ambientale; un piano industriale italiano mirato al cambiamento delle politiche produttive che preveda incentivi per la realizzazione di prodotti eco sostenibili.

A mezzogiorno della vigilia dunque una consistente delegazione di “Magliette Bianche italiane” è arrivata in piazza San di Roma e, al momento dell’Angelus, ha esibito uno striscione lungo 30 metri. “Dai S.I.N. chiediamo giustizia, le bonifiche e una svolta nella protezione dell’ambiente e della salute!”, la scritta sullo striscione. Anche Papa Francesco, molto sensibile alla tematica ambientale, sollecita l’importanza delle bonifiche delle aree gravemente inquinate. In Italia la questione delle bonifiche dei Sin/Sir dichiarati dallo Stato altamente contaminati da sostanze chimiche nei suoli e nelle falde acquifere, rappresenta un problema enorme e urgente per milioni di cittadini. Cittadini che, sottolinea l’associazione, hanno il diritto anche costituzionale di vivere in un ambiente non compromesso.

Le “Magliette bianche” apuane lanciano un appello ai sindaci di Massa Francesco Persiani e di Carrara Serena Arrighi, a tutta la politica locale, regionale e nazionale – dichiarano Magliette Bianche. "Dopo i numerosi annunci" chiedono a che punto sono le bonifiche del Sin-Sir e soprattutto ribadiscono "la necessità che si apra, come già richiesto, un tavolo permanente in cui la cittadinanza possa svolgere un ruolo attivo e soprattutto partecipato".

