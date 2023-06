Bonifica delle aree Sin e Sir Slitta di un anno l’ultima tranche I finanziamenti messi a bilancio

Cambiano ancora i tempi per le bonifiche della falda sotto le aree Sin e Sir di Massa e Carrara: l’ultima variazione di bilancio approvata dalla Regione Toscana infatti sposta la lancetta dell’ultima tranche ancora di un anno in avanti per arrivare al 2025. Era d’altronde una mossa prevedibile rispetto a quanto già fatto nel 2022 visto che soltanto a maggio di quest’anno la Regione stessa ha ottenuto un anno di proroga dal Ministero dell’ambiente per l’avvio dei lavori di bonifica della falda nella provincia apuana, quelli già autorizzati su progetto Sogesid che sarebbero dovuti partire a giugno del 2023: termine impossibile da rispettare con il progetto esecutivo ancora in fase di definizione con proroga quindi a giugno del 2024 per l’apertura dei cantieri.

Così cambiano anche le previsioni economiche correlate rispetto alla precedente variazione di bilancio che fissava in due rate lo stanziamento complessivo di 12 milioni: a dicembre si prevedeva di mettere 3,6 milioni per il 2023 e 8,4 milioni per il 2024. Ora si cambia. Come ha illustrato il presidente della commissione affari istituzionali, programmazione e bilancio, Giacomo Bugliani, durante la seduta del Consiglio regionale, la nuova variazione stanzia 1,8milioni nel 2023, 3,2milioni nel 2024 e 6,9 milioni nel 2025. Quindi tre rate invece di due con ultima tranche, quella più sostanziosa che dovrà coprire quindi buona parte delle opere da realizzare nel 2025.

"Con questa variazione si autorizza un aumento del livello dell’indebitamento – ha affermato Bugliani – che per il 2023 è di 2,34 milioni di euro, 2,5 per il 2024 e 11,7 per il 2025, del tutto coerente con i vincoli imposti dalla normativa nazionale di riferimento". Bugliani ha fatto anche riferimento alla proposta di legge degli interventi normativi collegati alla seconda variazione. Tra le disposizioni più significative quella che si occupa delle aziende pubbliche di servizi alla persona per cui viene ridotta l’aliquota Irap, che passa da 7,58 per cento al 2,98 per cento a partire dal primo gennaio 2024 "in considerazione della natura pubblicistica delle aziende dei servizi alla persona e alla difficoltà che hanno queste ultime nella concorrenza con analoghe aziende di carattere privato". Un maxi intervento che tutta la provincia ormai attende da decenni.