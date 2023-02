Bonascola piange la scomparsa di Barbara Ravenna

CARRARA

Il quartiere di Bonascola piange la morte di Barbara Ravenna (nella foto), uccisa a 55 anni da un malore. Lascia la madre Paola, gli adorati figli Matteo e Andrea, la sorella Claudia, il compagno e i nipoti. Una vita spezzata all’improvviso quella di Barbara, una donna forte che ha combattuto anche contro il dolore per la morte prematura di Denise, la giovanissima nipote che per lei era come una figlia. Lavorava in un’impresa di pulizie. I funerali si svolgeranno domani alle 15 dal Noa, dove la salma partirà alla volta del tempio crematorio, facendo prima un passaggio nella sua abitazione del villaggio San Luca. La notizia della sua scomparsa si è diffusa molto rapidamente anche grazie ai social, non solo a Bonascola dove viveva, ma anche nel resto della città dove era conosciuta e apprezzata. Una donna che gli amici ricordano come "molto buona e alla mano, sempre disponibile e pronta a dare una mano in caso di bisogno". Grande sconforto ieri a Bonascola e nel quartiere dove la donna viveva.