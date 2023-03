Bonascola, parte il maquillage Il primo passo sarà la rotatoria

di Daniele Rosi

Un milione e 630mila euro dal Pnrr per la riqualificazione urbana di Bonascola. Una cifra che sarà distribuita su tre lotti distinti di intervento, ma che rientrano in un progetto complessivo più grande che mira a valorizzare alcuni dei punti critici della zona di Bonascola, tra cui la rotatoria e le aree verdi. La notizia è arrivata dalla commissione urbanistica presieduta da Augusto Castelli, in cui grazie alle mappe cartografiche è stata illustrata dall’assessore Moreno Lorenzini e dall’ingegner Giuseppe Marrani l’idea dell’amministrazione per quanto riguarda la riqualificazione urbana dell’area.

Il primo lotto, quello maggiormente discusso nella commissione di ieri, riguarda la realizzazione della rotatoria stradale, da realizzarsi tra il Villaggio San Luca e via Provinciale Carrara Avenza, finanziato interamente con i fondi Pnrr per un valore di 500mila euro. Il progetto di riqualificazione urbana prevede anche altre zone d’intervento. Il secondo lotto ha come oggetto d’intervento l’area verde e l’arredo urbano ludico sportivo, con interventi soprattutto all’ex campo da calcio del Bonascola e tutta l’area verde intorno ad esso. Il terzo lotto previsto per gli interventi dei fondi Pnrr, riguarderà invece la riqualificazione della struttura sede dell’ex circoscrizione di Bonascola ed ex ludoteca. Il progetto della rotatoria interesserà totalmente l’area di proprietà pubblica, quindi non si dovrà effettuare nessuna procedura di esproprio. Il progetto definitivo è stato realizzato direttamente dagli uffici comunali, mentre il progetto esecutivo verrà realizzato dalla ditta vincitrice dell’appalto integrato.