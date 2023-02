Bonaccini, vittoria al fotofinish La Schlein tiene duro a Carrara

di Alessandra Poggi

A Massa Carrara le primarie del Pd le ha vinte al fotofinish Stefano Bonaccini con il 50,8%, a cinque punti da Elly Schlein con il 45%. Per chi sarà il nuovo segretario nazionale del Pd si dovrà attendere il secondo turno di domenica 26 aperto ai non iscritti. Il più votato alla Partaccia è stato Bonaccini con 46 voti, la più votata a Montignoso Schlein con 70 preferenze. Zero voti per Bonaccini a Cinquale, Comano, Montedivalli e Nazzano. La Lunigiana ha sostenuto Schlein, ma anche Quercioli Villette dove ha incassato 57 voti. Tra le roccaforti di Bonaccini c’è Fivizzano con 76 preferenze. Nella giornata di ieri hanno votato solo gli iscritti del Pd A favore di Bonaccini si sono schierati pubblicamente il consigliere regionale Giacomo Bugliani, la vice sindaca Roberta Crudeli, l’assessore Gea Dazzi, il vice presidente del consiglio Luca Vinchesi, i consiglieri Guido Bianchini e Gianmaria Nardi. "Una parte del terzo polo sosterrà sotto traccia la Schlein– scrive Luca Vinchesi – e questo la dice lunga su quanto Bonaccini spaventi quel mondo, perché con la sua vittoria ci sarebbe un recupero di consenso dal loro bacino. Sarebbe il collante di quelle due anime, mentre la vittoria della Schlein porterebbe a un ridimensionamento dei democratici con una fuga verso il centro". Questo il commento di Bugliani, "Sono soddisfatto del risultato, contribuirà alla creazione di un grande partito riformista e popolare. Il Pd dà la possibilità di svolgere in maniera trasparente e corretta il procedimento per individuare il segretario, addirittura aprendosi ai cittadini. E la mozione di Bonaccini è il modello di un partito ampio e onnicomprensivo, popolare e riformista". Il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti invece ha votato Elly Schlein. "L’ho votata convintamente, la mia storia viene da sinistra, da Veltroni".

