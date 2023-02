Bonaccini o Schlein Domani il voto

Mentre il Pd a Massa è in una fase prolungata e coaitica di stallo, domani si voterà per le primarie che eleggeranno il nuovo segretario nazionale e quello regionale del Pd. Da una parte la contesa è tra Bonaccini e Schlein, dall’altra tra Mercanti e Fossi. Potranno votare anche i non iscritti al Pd, pagando 2 euro. Tutti per esprimere la loro preferenza dovranno presentarsi alle urne organizzate dal partito in base al seggio elettorale che corrisponde alla propria residenza, con documento di riconoscimento e tessera elettorale. In provincia sono 21 i seggi elettorali aperti dalle 8 alle 20. A Massa sono nella scuola Neri in viale Chiesa 64 (sezioni 1-22; 57-72; 73-79); nella sede Pd Quercioli in viale Roma 150 (23-33); al Bar da Brizzi in via del Casone 100 (34-56). A Montignoso invece si vota all’ex Cinema Rosi (sede Pd) in via Roma 162.