"Bolletta del metano alle stelle Ora basta: non la pagherò"

Una bolletta esorbitante del metano, che la signora 83enne non si aspettava. Un’amarezza che traspare tra le parole di un’anziana che guadagna 900 euro al mese di pensione e che adesso non sa come pagare questa bolletta. "Ma stiamo scherzando – ha raccontato al telefono –? Com’è possibile che sia arrivata una bolletta così cara? Mi è stato cambiato da poco il contatore e quindi non posso sapere quanto è stato il consumo. Mi sembra molto strano che io abbia consumato così tanto metano. E pensare che c’è stato un periodo in cui sono rimasta anche senza riscaldamento. Mi sembra tutto assurdo. Mi sono rivolta anche alle forze dell’ordine per fare presente la mia situazione, putroppo loro non possono farci nulla, mi hanno detto che devo rivolgermi alle associazioni dei consumatori. Ma io non ci sto: questa bolletta non la pago. Trovo ingiusto che per un metro di prodotto io debba pagare 2 euro. Mi sembrava giusto smettere di stare in silenzio e raccontare questa cosa assurda perché la prossima bolletta quanto sarà? Sono vedova da molti anni, percepisco soltanto questa pensione, vive con me mio figlio invalido perché vittima di un incidente stradale e non so davvero come fare. Vedremo se avranno il coraggio di staccare il servizio".