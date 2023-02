"Bolkestein? Si pensi ai lavoratori"

"Discutere della direttiva Bolkestein e di ulteriori proroghe oggi ha poco senso. Gli errori fatti nel passato non possono essere recuperati. Bisogna discutere di futuro e di come salvare o almeno ristorare le imprese italiane. Dobbiamo dare certezze ai nostri imprenditori e alle famiglie che vivono grazie al settore turistico". E’ la categoria Imprese Demaniali della Confartigianato apuana a entrare nel merito del dibattito in vista del convegno che si svolgerà nei prossimi giorni a Balnearia, definendo indirizzi, problemi e soluzioni concrete per il settore. "Non parliamo solo di stabilimenti balneari intesi come ombrelloni e tende. Si tratta di una visione più ampia che comprende porti, approdi, ristoranti, negozi e tutte le attività collegate che non hanno più bisogno di proroghe, bensì di certezze. Le nostre coste si sono impoverite negli ultimi anni perché nell’incertezza del futuro gli investimenti si sono ridotti e gli stessi istituti di credito hanno iniziato a revocare i fidi o a non darne altri, perché a concessioni scadute non vi sono garanzie. Insomma, un settore che contribuisce per circa il 20% al Pil turistico nazionale è lasciato nell’incertezza".

Se Bolkestein deve essere, insomma, per la Confartigianato apuana deve arrivare con tutte le garanzie del caso tramite i decreti attuativi in fase di stesura da parte del Governo. Un decalogo di punti dirimenti che parte dalla mappatura, come evidenzia ancora la categoria dell’associazione apuana che va dalla determinazione dei criteri omogenei per le concessioni, un equilibrio fra aree libere e attrezzate, la mappatura dei beni, garantire la continuità aziendale, punteggi per esperienza tecnica e professionale acquisita, la valutazione del tipo di impresa per dare sostegno a quelle familiari. "I decreti attuativi devono inoltre prevedere la durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti. Stesso principio per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante. Infine deve esistere il diritto di prelazione in caso di parità per i concessionari uscenti. Le imprese hanno bisogno di certezze".

L’associazione invita la categoria a presenziare all’assemblea nazionale Imprese demaniali di Confartigianato nell’ambito di Balnearia alla Imm di Carrara in programma per domenica 26 alle ore 13 (sala Bernini) su "Quali prospettive per le imprese demaniali".