’Blue Mare’ a Villa Cuturi Tra bellezza, stile e danza

Msc crociere sponsor d’eccezione per la serata ’Sotto le stelle’ che unirà bellezza e stile tra moda e danza. Stasera, nella splendida cornice di Villa Cuturi, a Marina di Massa, torna un evento firmato dalle sorelle Marilena e Valeria Minieri della scuola di ballo Caribe Loco di concerto con Tiemmesa srls di Milano. Ragazzine over 14 si contenderanno la fascia del concorso nazionale ‘Blue Mare’. Una serata patrocinata dal Comune e con media partner Nuova Tv nazionale e In Tv web. Tre le prove in cui le ragazze dovranno cimentarsi ci sono bellezza (prova in costume), eleganza e talento. Le concorrenti, giunte anche dalle province di Genova, Pistoia e Lucca, oltre che da Massa Carrara, avranno al loro fianco sei affascinanti boy, modelli d’eccezione della kermesse che sarà supervisionata da una giura tecnica composta da autorità locali, referenti degli enti di promozione, fotografi ed esponenti del mondo dello spettacolo. Madrina della serata, reduce dalle riprese di ’Lea un nuovo giorno’, sarà l’attrice massese Rausy Giangarè. L’evento ha come tema fondamentale anche quello dell’inclusione con la presenza tra i concorrenti di alcuni ragazzi ’speciali’ di cui si potrà apprezzare la bravura. Durante la serata la scuola di Danza Caribe Loco delle sorelle Valeria e Marilena Minieri si esibirà con oltre 50 elementi in balli, danze, musicoterapia con gli allievi più piccoli. Alla serata seguirà la finale regionale del 12 giugno al parco della Versiliana, mentre la fascia nazionale sarà assegnata sulla nave Msc Fantasia dal 28 ottobre all’1 novembre. La regia è a cura di Pierpaolo Poggi con la collaborazione di Arte e Moda di Tonini Maurizio. Supporter della serata Adamas, Confimpresa, Bmw Gino, Fiori di Gianni, Parrucchiera Alessandra Caribotti e molti altri.

Vittoria Bertelloni