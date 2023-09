Ultima Generazione bloccò i camion a Carrara: ora c’è il processo per quattro persone

Massa, 12 settembre 2023 – Giovedì, alle 10, in Tribunale a Massa, si terrà la prima udienza del processo a carico di quattro cittadini aderenti a Ultima Generazione ed Extinction Rebellion Versilia per aver bloccato, la mattina del 10 giugno 2022, a Carrara, la Strada dei Marmi per chiedere al Governo di "arginare l’estrattivismo indiscriminato che devasta il territorio circostante e tiene sotto scacco la popolazione".

Quel giorno quattro persone si erano sedute a terra sulla via che consente ai camion di raggiungere le cave, reggendo due striscioni sui quali era scritto ’Basta devastazione’ e ’Lavoro non distruttivo’.

Due di loro si erano poi legate fra loro e un’altra si era legata a un camion per protestare "contro i crimini che settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno vengono perpetrati ai danni della cittadinanza: intere montagne smontate pezzo dopo pezzo, dissesto idrogeologico, distruzione delle falde acquifere, incidenti mortali sul lavoro, infiltrazioni mafiose, disoccupazione diffusa".

I quattro, al termine della clamorosa protesta, furono caricati di peso sulle volanti e portati via. Per tutti scattò una sanzione da 133,33 euro e il divieto di avvicinarsi per un anno e tre mesi.

«Questo processo – si legge in un comunicato di Ultima Generazione – rischia di trasformarsi nell’ennesima dimostrazione che in Italia lo Stato permette ai corrotti di agire indisturbati e persegue i piccoli, gli inermi, i casi facili. Lascia loro franare le montagne sulla testa e quando perdono la casa o non hanno di che sopravvivere si gira dall’altra parte, come sta accadendo in Emilia Romagna, nelle Marche, come accadrà in tutta Italia. Il prodotto principale dell’estrazione del marmo dalle cave di Massa è il carbonato di calcio. Distruggiamo montagne per farne polvere. Massa e le sue cave, sono diventati luoghi di infiltrazione di camorra e di ndrangheta. Questo è quello di cui vogliamo parlare in questo processo".