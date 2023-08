Bloccati pensando ai naufraghi "Prepariamo la prossima missione"

di Daniele Rosi

I giorni passano lenti per l’equipaggio della Open Arms, è estenuante l’attesa nel porto di Marina di Carrara dove hanno sbarcato martedì mattina 196 migranti prima di essere bloccati dal fermo amministrativo di 20 giorni con relativa sanzione per aver violato la legge Piantedosi sui soccorsi: troppi tre in un solo viaggio. Una doccia fredda per il team della ong che ora, come annuncia la referente di Open Arms, Valentina Brinis, proverà con un ricorso. All’ingresso dell’entrata di levante del porto di Marina, la Open Arms è stata spostata per permettere il lavoro di carico e scarico delle altre navi, ma ripartire verso il Mediterraneo centrale e i salvataggi non può.

La lentezza dell’attesa è interrotta solo dalle visite del mondo politico, con il Pd in prima fila. Ieri mattina a fare da guida al gruppo in visita, c’era il primo ufficiale Angelo Selim, l’unico italiano di un equipaggio composto interamente da spagnoli, compreso il capitano. Sono nove i membri della Ong rimasti a bordo della Open Arms, tutti giovani, uomini e donne. Persone che hanno accolto il nostro arrivo sulla nave con un sorriso e un saluto caloroso. Un gruppo molto affiatato, stando al loro racconto, in cui hanno spiegato, in un italiano “spagnolizzato” ma comprensibile, che la notizia del fermo ha creato momenti di frustrazione e grande dispiacere. A bordo a colpire è soprattutto la grande attenzione all’ordine e alla pulizia in ogni punto della nave: attrezzi, utensili, abiti, strumenti di navigazione e qualsiasi oggetto ha il suo posto. La predominanza spagnola è intuibile anche semplicemente girando all’interno della nave della ong, dalle targhette sulle porte alla lavagnetta in cucina con le mansioni e i turni di lavoro.

Dalla cucina della nave arriva un forte odore di spezie: ai fornelli c’è una ragazza dell’equipaggio, Laura, ma è un’infermiera e il suo compito principale sulla nave è occuparsi dei profughi strappati al mare e alle loro “bagnarole” e salvati a bordo della Opern Arms. Lavora nell’attrezzata e linda saletta medica, stracolma di medicinali e prodotti per il primo soccorso. La visita sulla nave prosegue: c’è l’area dove vengono accolti i migranti recuperati, sul retro dell’imbarcazione, le cuccette, le celle frigorifero e la sala comandi. A campeggiare nella parte posteriore della nave, un piccolo murales che recita ‘Open your arms to life’, vale a dire apri le tue braccia alla vita, e un salvagente con ‘Open Arms Bilbao’ (la ong batte bandiera spagnola). Giorni che a bordo stanno trascorrendo lentamente, con l’equipaggio che in ogni caso racconta di come sulla nave ci sia grande spirito di collaborazione, di aiuto reciproco, anche nel ricoprire le varie mansioni a bordo, e di come soprattutto non manchi mai qualcosa da fare.

Ogni membro dell’equipaggio, anche durante la visita, è impegnato in qualche lavoro e non lo interrompe. "Svolgo missioni in mare dal 2017 – racconta Cynthia Martin Minguez, marinaia a bordo e pilota – e alle spalle ho tante uscite di salvataggio. La sanzione non è la prima volta che la subiamo, era capitato due anni fa di stare fermi per molto tempo, in quella circostanza per tre mesi. Siamo autosufficienti e a bordo non c’è tempo di annoiarsi troppo perché il lavoro da fare è sempre tanto. Ora stiamo già preparando il materiale per la prossima missione di soccorso. Riteniamo ingiusta la sanzione, perché non sono molte le barche di salvataggio che fanno interventi nell’area in cui operiamo".