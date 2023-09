Bloccarono i camion del marmo. Procedura sbagliata, tutto da rifare. Gli imputati tornano davanti al Gup

di Alfredo Marchetti

Si torna indietro. Il procedimento che riguarda quattro attivisti di Ultima Generazione ed Extinction Rebellion Versilia, accusati di blocco stradale e interruzione di servizio pubblico il 10 giugno 2022 torna davanti al giudice dell’udienza preliminare. Il legale di uno dei quattro, Luigi Dell’Aquila di Pisa, ha sollevato un’eccezione per la citazione diretta in giudizio e, in base all’articolo 550 del codice penale, il giudice Fulvio Biasotti, ha rimandato il fascicolo alla Procura per seguire l’iter processuale idoneo.

Si torna quindi indietro, con gli attivisti, Guido Viero di Lido di Camaiore (presente in aula), Michele Giuli da Reggio Emilia, Beatrice Costantino da Domodossola, Giulio Giuli, anche lui da Reggio Emilia, che dovranno ora attendere la nuova data dell’udienza preliminare. I quattro protestarono all’ingresso della strada dei Marmi per "arginare l’estrattivismo indiscriminato che devasta il territorio circostante e tiene sotto scacco la popolazione". L’episodio che li vide protagonisti si svolse secondo le modalità classiche degli attivisti di Ultima Generazione. Quattro persone si misero a sedere per terra sulla via che consente ai camion di raggiungere le cave, reggendo due striscioni sui quali era scritto ’Basta devastazione’ e ’Lavoro non distruttivo’. Due di loro si legarono fra loro con una catena e un’altra si legò a un camion. Il lucchetto si ruppe e dovette intervenire la polizia per liberare l’attivista.

Davanti al tribunale ieri mattina alcuni membri delle rispettive associazioni e diversi ambientalisti che hanno portato solidarietà a Viero, uscito dal cancello principale circa mezz’ora dopo l’inizio dell’udienza.

"Sono soddifatto – spiega – per le persone che sono venute a portare il loro sostegno nei nostri confronti. Pensiamo di essere nel giusto anche se verremo condannati. Il motivo? Perché non possiamo stare fermi di fronte alla devastazione delle nostre montagne, sono un bene comune e non di pochi industriali che pensano di avere il diritto di portare via come vogliono un bene comune come il marmo. Grazie alla devastazione avremo grossi problemi anche con l’acqua: le montagne sono carsiche e ideali serbatoi d’acqua: con la siccità crescente avremo molti problemi, non possiamo più far finta di nulla".