Blitz in ditta per vendicarsi della ex Sbaglia persona e accoltella operaio

Accoltellato alla gola per errore, per uno scambio di persona. Adesso l’operaio, cinese di 20 anni, rischia di non poter più parlare in quanto il fendente che lo ha colpito gli ha reciso le corde vocali. Il macabro episodio è avvenuto nel febbraio scorso, ma solo ora ne è stata data notizia. La polizia è sulle tracce dell’aggressore – che è stato identificato – e la pista più accreditata è quella di una vendetta passionale. L’ipotesi di reato è tentato omicidio. Secondo quanto trapelato, l’operaio è stato accoltellato all’interno del furgone della ditta per la quale lavorava. L’aggressore sarebbe arrivato da Massa, dove risiedeva, per vendicarsi della fidanzata che lo aveva lasciato pochi giorni prima in seguito all’ennesimo episodio di maltrattamenti.

Arrivato fuori dalla ditta di alcuni familiari dell’ex, ha notato il ventenne che saliva a bordo del furgone. E’ possibile che lo abbia scambiato per un parente della ragazza, così lo ha seguito nel furgone. A quel punto gli ha intimato di accendere il mezzo e spostarsi di un centinaio di metri. Non è chiaro che cosa sia successo nel breve tragitto che i due hanno fatto insieme all’interno del furgone. Fatto sta che l’operaio ventenne è stato trovato da alcuni pachistani che passavano in bicicletta in via dei Confini riverso a terra fuori dal mezzo, in una pozza di sangue. E’ stato dato l’allarme e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia. L’operaio è finito in ospedale dove è rimasto in coma per diverse settimane. Poi è stato trasferito a Careggi dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle corde vocali. Ora sta facendo riabilitazione ma ancora non è in grado di parlare. E’ probabile che non ci riuscirà più.

A indirizzare le indagini verso il cinese di Massa è stato il titolare della ditta per la quale la vittima lavorava. I sospetti sono subito ricaduti sull’uomo per via delle violente discussioni che aveva avuto con la ragazza nei giorni precedenti all’accoltellamento. L’uomo è ricercato da un paio di mesi e per il momento non è stato rintracciato. Gli accertamenti vanno avanti per chiarire i contorni della agghiacciante vicenda.

Laura Natoli