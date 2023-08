Blitz all’alba nel palazzo Malaspina Dieci abusivi sorpresi nel sonno da carabinieri e agenti municipali

Irruzione delle forze dell’ordine all’alba di ieri a Palazzo Malaspina per sgomberare l’edificio di proprietà della Provincia da tempo occupato abusivamente da una decina di extracomunitari che si erano barricati all’interno. Sono entrati in azione verso le 5 del mattino carabinieri e agenti della Polizia municipale che hanno dovuto sfondare il portone a cui era stata sostituita la serratura. Gli occupanti stavano dormendo nelle stanze del primo piano dove erano state sistemate diverse brandine. Dentro erano rimasti alcuni mobili usati per conservare oggetti di uso personale e cibo, ma in condizioni di degrado. Gli abusivi vivevano in una situazione di estrema marginalità e in condizioni igienico-sanitarie insufficienti. Sono stati riscontrati anche allacci arbitrari alla rete elettrica e all’acquedotto.

Gli abusivi sono stati accompagnati al comando della stazione dei carabinieri di Pontremoli dove sono iniziate le operazioni di identificazione e di accertamento della posizione di ognuno di loro. Al vaglio degli inquirenti diversi reati tra cui l’occupazione illegale. L’operazione è stata eseguita dopo le segnalazioni di alcuni residenti della zona: nell’edificio fatiscente avevano notato un viavai costante di persone. Intanto gli operai comunali hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura e a murare gli accessi attraverso i quali gli occupanti erano soliti entrare nel palazzo utilizzando l’area esterna dell’adiacente ex istituto Marello. Rimossa anche una quantità notevole di rifiuti.

In mattinata il sopralluogo dell’assessore Manuel Buttini e del presidente del consiglio comunale Michele Lecchini. Il palazzo Malaspina di Via Cocchi 24, è uno storico edificio di stile neoclassico con sale decorate dagli stucchi dell’artista luganese Pietro Portogalli, già abitazione di Luigi, ultimo marchese Malaspina di Mulazzo che alla fine del Settecento venne ad abitare a Pontremoli. L’immobile è di proprietà della Provincia che lo ha messo all’asta da qualche anno senza suscitare l’interesse di alcun acquirente. Ha ospitato l’ex caserma dei Carabinieri, trasferitasi negli anni Novanta. Negli ultimi anni era stato concesso in uso al Comune di Pontremoli come sede della Biblioteca comunale, poi a sua volta trasferita, e di alcune associazioni di volontariato. Dopo l’addio della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe che avevano aperto una casa nel 1903 per favorire l’educazione dei giovani ( chiusa 80 anni dopo) e che funzionò da collegio di studenti per tutta la Lunigiana, l’immobile ha ospitato per qualche anno la scuola elementare a tempo pieno, ma ora è inutilizzato e in fase di degrado.

Natalino Benacci