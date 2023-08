Black out sul lungomare Ristoratori in rivolta

Salta la corrente per due ore e i clienti sono costretti ad andarsene senza poter pagare. Una brutta esperienza quella che hanno vissuto due ristoranti e un bar a Marina, la sera di Ferragosto. Sono le 22 e in piazza Bad Kissingen è in corso lo ‘street food’, l’evento di cibo da strada che da 5 giorni interessa questo tratto di litorale. Di fianco alla piazza ci sono le attività, siamo nel cuore della serata nel giorno tanto attesto, quello dove gli incassi sono maggiori. Tutto procede per il meglio fino a quando arriva la doccia fredda per i ristoratori: un black out che manda in fratumi tutti i progetti . "Stavamo lavorando con ritmi serrati, è il giorno per eccellenza dell’estate quello dove si riempie il locale - racconta la titolare del bar Conca D’Oro, Semplicina Locorotondo - . Poi è andata via l’elettricità, buio totale, pagamenti elettronici fuori uso, frighi pieni di cibo che siamo stati costretti a buttare. Un incubo durato due ore, con i clienti che si sono alzati e hanno lasciato il bar. Conti rimasti in sospeso per i pos non funzionanti con chi ha detto che tornerà per saldare. Grosse perdite che dobbiamo mettere in conto in quella che credevamo sarebbe stata una giornata di guadagni per equilibrare i giorni di magra". A questo punto parte la ricerca delle cause, gli imprenditori della ristorazione interessati dal guasto imputano la cosa a un sovraccarico di corrente dovuto all’eccessivo assorbimento dello ‘street food’. "Hanno steso cavi che, dalla cabina elettrica per alimentare l’evento - continua la Locorotondo - gli stessi sui quali diverse persone sono inciampate venendo poi a medicarsi nel mio locale. Verso le 22 nel momento di massima affluenza è saltato tutto". Della stessa idea anche Fulvio Vitale, il titolare del ristorante Teresa sul lungomare di levante, anche lui interessato dal black out. "L’enel ha calcolato male gli assorbimenti della manifestazione. Un disagio, proprio nel momento di punta con molti clienti che hanno abbandonato il locale non portando a termine la cena e di conseguenza non pagando parte del conto. Aspettiamo tutto l’anno il periodo estivo per poter far quadrare i nostri bilanci e quando e’ il momento con l’arrivo della stagione arrivano puntuali tutti i problemi, che si sono verificati anche l’anno precedente". Infine c’è l’ultimo locale rimasto al buio, il bar ristorante Kokomo, con il titolare Alessandro Vitale. "Avevo la sala piena, la gente si è alzata ed è andata via. Ci chiediamo di chi sia la responsabilità dei mancati incassi e dei disagi creati".

Patrik Pucciarelli