Biodigestore da realizzare al Cermec Chiesto un contraddittorio pubblico

Un contraddittorio pubblico in un’unica udienza per discutere il progetto del biodigestore da realizzare al Cermec. E se possibile bocciarlo apertamente, non c’è da nascondersi dietro un dito. Anche perché la richiesta arriva in una lettera firmata da un insieme di associazioni, forum e movimenti che si riconoscono nella sigla ‘Rete delle associazioni e dei comitati contrari al biodigestore Cermec’, inviata al presidente della Regione, Eugenio Giani, all’assessora regionale all’ambiente, Monia Monni, alla sindaca di Carrara, Serena Arrighi, e alla commissaria prefettizia di Massa, Maria Rosa Trio. Secondo la ‘rete’, infatti, la procedura che ha escluso il progetto dalla Valutazione di impatto ambientale non ha coinvolto come avrebbe dovuto, sostengono, i cittadini. Da qui la proposta di organizzare un’unica udienza pubblica con contraddittorio gestito da una figura terza, la presentazione di una sintesi del progetto da parte del proponente e sullo stato del procedimento da parte dell’autorità competente, domande dal pubblico con verbalizzazione che dovrebbe costituire "atto istruttorio ai fini dello svolgimento del procedimento di Autorizzazione integrata ambientale". La rete chiede alle amministrazioni dei due Comuni di sostenere la proposta così come ai candidati o alle coalizioni che li sostengono.