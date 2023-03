Bioblogger: viaggio tra i giovani e la cultura green Così i social sensibilizzano allo sviluppo sostenibile

L’agricoltura biologica è un tipo di coltivazione che si avvale di tecniche molto antiche, come quelle che usavano i nostri nonni, quando le sostanze chimiche ancora non esistevano. Tra i consumatori di cibo green i Millennials (37%) sono i più propensi ad acquistare prodotti biologici, anche se spesso più costosi di quelli tradizionali, seguiti da Generation X (30%) e Baby Boomers (19%). I social, oggi imprescindibili strumenti di comunicazione tra i giovani, sono utilissimi per diffondere i principi della consumazione bio. I green food influencer con i loro profili

Instagram e i blogger con le loro ricette motivano e aiutano il settore a crescere. Tra le influencer più famose in questo campo c’è “Cucinabotanica” che diffonde idee per preparazione di piatti e pasti biologici, o Tessa Gelisio, conduttrice del programma di cucina “Cotto e Mangiato”.

Paladina del ‘biologico’ è anche Raffaella Caso di BabyGreen;tra i suoi must, oltre all’utilizzo di prodotti bio, vegetali e di stagione, c’è anche l’obiettivo di ‘sprecare’ il meno possibile seguendo il metodo del ‘Mealprep” per preparare in anticipo cibi sani, poco elaborati, con tanto di ricette facili da realizzare. I social si dimostrano indispensabili per sensibilizzare i più giovani a una cultura green e dello sviluppo sostenibile.