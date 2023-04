Bimbo teme di essere rapito

il panico in tutta Marina. Un ragazzino di 13 anni ha temuto di essere rapito e, avvicinato da un’auto, ha cominciato a scappare urlando. E’ successo nel tardo pomeriggio a Marina di Carrara, in via Felice Cavallotti. Il ragazzino, vista l’auto, un’utilitaria bianca, che accostava e si fermava vicino a lui, ha cominciato a scappare. Dall’auto avrebbero fatto commenti sulla corsa veloce del bimbo – così racconta – che intanto si era rifugiato in un bar della zona. I titolari vedendo il bambino terrorizzato, hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno interrogato il ragazzino. La madre, chiamata dai militari, ha dimostrato di non sapere niente. Pertanto nessuna denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine che riferiscono un caso analogo avvenuto a Bonascola qualche settimana fa. Anche in quel caso un ragazzino ha temuto che un’auto che passava e che aveva rallentato volesse rapirlo. Una sorta di psicosi che presto si è diffusa in modo virale sui social, ma che oltre a tanta apprensione non ha avuto altro esito.