Bimbi diabetici: nasce percorso psicologico

Nasce un percorso psicologico gratuito per aiutare i bambini che soffrono di diabete. Un progetto che mette insieme l’Asl Toscana nord ovest con l’associazione Giovani Diabetici Apuani Odv-Agida di Massa, di cui è presidente l’avvocato Massimiliano Paolicchi, e si svolgerà all’interno del Noa. Un protocollo positivo che vuole valorizzare l’apporto di un ente specifico del terzo settore come è appunto Agida, nel cui statuto ha come finalità, tra le altre, di promuovere protocolli e collaborazioni con le strutture sanitarie presenti sul territorio per migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete mellito di tipo 1. Si tratta di un’idea semplice ma che può davvero dare una svolta alla vita dei bambini che sin da piccoli devono convivere con questa malattia. Il supporto psicologico ai bambini e ai giovani con diabete in età evolutiva e alle loro famiglie prevede quindi la co-presenza dello psicologo con il team diabetologico durante l’attività ambulatoriale dedicata al diabete in età evolutiva, con accesso ad un locale o ambulatorio ubicato, rispettivamente, al Noa, di norma una volta al mese, e nei locali del reparto di Pediatria del presidio ospedaliero, in caso di esordio della patologia. Una presa in carico che parte da subito, se possibile, con intervento e supporto dello psicologo, in sinergia con il team diabetologico, in occasione dell’esordio del bambino. Poi è prevista l’organizzazione di gruppi di mutuo auto aiuto, rivolti ai bambini o giovani con diabete in età evolutiva per fascia di età, nonché ai loro genitori. Una collaborazione che sarà del tutto gratuita con decorrenza dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2024 ma che potrà essere rinnovabile di anno in anno mediante scambio di corrispondenza tra le parti fino a un massimo di tre anni. Dal canto suo l’Asl garantirà allo psicologo specializzato, individuato nella dottoressa Beatrice Cauteruccio, l’accesso agli ambulatori e ai locali della pediatria e di accedere all’agenda degli appuntamenti per programmare, in accordo con il team, il percorso personalizzato o di gruppo, così come di disporre l’accesso alla cartella clinica per l’inserimento del percorso effettuato e di valutare i livelli di soddisfazione e di impatto del percorso. Di norma gli accessi si articoleranno in due settimanali di circa 4 ore ciascuno.