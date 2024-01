Bilancio nel mirino dell’opposizione. Bernardi e Martinelli all’attacco. Sotto la lente l’operazione Nausicaa

L’approvazione del bilancio nel mirino dell’opposizione. Il consigliere del gruppo civico Massimiliano Bernardi lo boccia, mentre il consigliere dei 5 Stelle Matteo Martinelli scrive "se i conti tornano è solo merito della dell’eredità lasciata dalla giunta di Francesco De Pasquale".

"Abbiamo molto apprezzato le parole di ringraziamento che l’assessore Mario Lattanzi ha speso in consiglio comunale nei nostri confronti –scrive Martinelli –. L’onestà intellettuale non va mai data per scontata. Le scelte finanziarie e il piano degli investimenti sono in palese continuità con le scelte fatte dall’amministrazione De Pasquale. Ma le buone notizie finiscono qua. Le operazioni immobiliari che coinvolgono Nausicaa rischiano di mettere in difficoltà la nostra partecipata e di avere ripercussioni negative sui conti del Comune".

"La manifestazione di interesse pubblicata da Nausicaa – prosegue – per la vendita della sede è rimasta aperta per soli 7 giorni lavorativi. Troppo poco tempo per la posizione strategica dell’immobile". "Nella procedura di gara non si fa alcuna menzione della variante urbanistica che l’amministrazione ha aperto successivamente per cambiare la destinazione dell’area da pubblici servizi a industriale – prosegue Martinelli –. Si parla inoltre di clausole contrattuali che sembrano subordinare l’efficacia del contratto di vendita all’approvazione del consiglio comunale della variante che sancirà la destinazione industriale dell’area, scaricando sui consiglieri un peso enorme. Ma siamo proprio sicuri che la procedura utilizzata sia pienamente legittima? Nausicaa si è impegnata per milioni di euro sulle operazioni di acquisto della Palazzina Mangiarotti e di un terreno adiacente viale Galilei? Si profila l’ennesimo pasticcio confezionato dalla premiata ditta Orlandi-Arrighi".

Per Bernardi invece il "bilancio è ispirato all’utilizzo del segno meno". "Un bilancio che restringe i margini di manovra in merito alle missioni del Dup di parte corrente – scrive Bernardi –. Diminuisce di circa un 1 milione di euro il trasporto alunni con handicap e il sostegno alla frequenza scolastica disabili. Nel 2025 e 2026 vengono tolti 800 mila euro alla cultura, considerata il fanalino di coda. Costano di più gli incarichi esterni, tra direttori di musei, anche chiusi, aiuto direttori e amici degli amici curatori, associazioni e agenzie. Turismo affossato. Segno meno per il sociale con 500 mila euro per il 2024 e 700 per il 2026. Per il contributo affitto si è passati da 634 mila a 251, a fronte di 600 domande di persone e famiglie. Sulla sanità si riduce di 500 mila euro, mentre i 34 progetti del Pnrr sono a rischio. Si dovranno annullare tutte le gare pubblicate dopo il 1 luglio 2023?"

"Per quanto riguarda il piano di assunzione del personale – conclude Bernardi – l’ufficio tecnico è stato portato al lumicino. Invece di assumere implementano gli incarichi esterni. Peraltro tutto l’organico comunale è insufficiente e i dipendenti sono in difficoltà. E poi c’è il richiamo formale dell’organo dei revisori sulla gestione politico amministrativa in merito ai contenziosi del marmo".