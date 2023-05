Bilancio approvato, con un avanzo di oltre 20mila euro

Chiuso e approvato il rendiconto con un importante avanzo di amministrazione. Ok dal consiglio comunale di Podenzana per il documento che porta un avanzo di 22.472,12 euro sulla parte destinata agli investimenti e di 97.841,24 euro sulla parte disponibile. Un risultato determinato prevalentemente dalla riduzione della quota vincolata al Fondo svalutazione crediti e al Fondo di garanzia per debiti commerciali. "Questo – dice il sindaco – grazie al miglioramento della capacità di riscossione dell’ente che, oltreché garantire il principio di equità di partecipazione alla spesa pubblica, ha consentito di poter svincolare parte di quanto accantonato in sede di previsione. Un risultato importante per il nostro ente, che esprime attenzione nella gestione dei conti pubblic. Ringrazio la giunta e i consiglieri di maggioranza e i dipendenti del Comune e dell’ufficio tributi associato Aulla-Podenzana".