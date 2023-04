Bilancio, 125 milioni di entrate Un quinto del gettito dal marmo

di Daniele Rosi

Venticinque milioni soltanto dal marmo. Un quinto dell’intero bilancio comunale è interessato dalle entrate del lapideo. Il consiglio comunale approva a maggioranza il bilancio di previsione. Nel resoconto fornito dall’assessore alle risorse economiche e finanziarie, Mario Lattanzi, si è soprattutto sottolineata la volontà dell’amministrazione, come ribadito anche dalla sindaca Serena Arrighi nell’illustrazione del Dup, di voler dare priorità di spesa nella direzione del sociale e dell’istruzione. Un bilancio, come ricordato dall’assessore Lattanzi, che non può non risentire del contesto nazionale e internazionale considerate la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’aumento dei tassi di interesse. Grazie all’utilizzo delle risorse provenienti dai finanziamenti Pnrr è stato presentato un piano degli investimenti triennale di 58 milioni di euro, per interventi che puntano a ridisegnare il volto della città.

Il totale delle entrate previste per il 2023 è di circa 125 milioni, con 44 milioni derivanti da tasse e imposte. Fondi di natura tributaria e contributiva così ripartiti: 12 milioni 800mila che derivano dall’Imu, 6 milioni 800mila dall’addizionale comunale, 14 milioni dalla Tari e infine, 8 milioni dal fondo di solidarietà comunale. Saranno invece 34 milioni le entrate di natura extra tributaria tra cui si evidenziano circa 25 milioni dal settore lapideo. 5 milioni 700mila relativi al canone di concessione degli agri marmiferi e 20 milioni 750 mila relativi al contributo di estrazione del materiale lapideo.Le entrate in conto capitale si assestano sui 14 milioni di cui 249mila provengono dalla Regione, 5,7 circa sono contributi statali non Pnrr e 6,5 come contributi Pnrr. A un milione ammontano le entrate dai cosiddetti oneri di urbanizzazione il cui utilizzo nell’anno 2023 è di: 300mila per la riqualificazione largo Cacciatori, 150mila per interventi di eliminazione di barriere architettoniche e 415mila per manutenzione ordinaria delle fognature. Bisogna inoltre aggiungere 2,8 milioni per i lavori alla ‘Giromini’. Sul fronte delle uscite le spese si dovrebbero assestare attorno ai 78 milioni con aumenti sia per quanto riguarda il personale dipendente e per le utenze, oltre alla restituzione di interessi sui mutui dovuto agli aumenti dei tassi.

Le spese in conto capitale saranno circa 21 milioni di cui in gran parte legate al piano triennale delle opere pubbliche e di abbattimento delle barriere architettoniche. Stanziati anche 300mila per gli interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio degli edifici comunali con un aumento di circa 200mila che deriva da entrate correnti. Sono stati stanziati 128mila in aggiunta ai 500mila circa per la manutenzione straordinaria della piscina di Carrara mediante utilizzo di avanzo di amministrazione, vengono investiti circa 400mila euro per la manutenzione degli edifici comunali ed altrettanti per la manutenzione straordinaria di viabilità e marciapiedi con utilizzo in entrambi i casi di entrate correnti, oltre a 300mila per l’intervento di asfaltatura della strada per Campocecina. Grande importanza lo riveste il sociale a cui sono stati assegnati 6 milioni di cui 1,4 per il sostegno scolastico agli alunni con disabilità. Per mense e trasporto scolastico, invece, a fronte del fatto che siano rimaste invariate le tariffe per questi servizi, la spesa per il 2023 ammonta a circa 3,2 milioni, mentre 1,3 sono le spese per l’affidamento dei servizi educativi e 1,1 le spese per le iniziative culturali di musei biblioteche ed eventi. Le spese del settore ambiente marmo, infine, ammontano a circa 16,5 milioni, considerando tuttavia che in questo settore la maggior parte delle spese riguardano i contratti di servizio Nausicaa e Cermec.