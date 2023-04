Bier fest: rabbia a Marina Il coro dei commercianti "Non anticipiamo l’evento Così l’estate finisce prima"

di Alessandra Poggi

Fronte unito dei commercianti di Marina che bocciano senza pietà l’idea di anticipare la ‘Carrara Bier Fest’ dal 19 di agosto al 2 di settembre. Decisione che sembra collegata al mega concerto di Francesco Gabbani, in programma a Carrarafiere per il 9 di settembre, nel giorno del suo compleanno. Ma la scelta di anticipare la festa della birra non è piaciuta per niente al mondo della ristorazione. I gestori chiedono di rimandarla almeno al 26 agosto, così da non vedersi sottrarre un’importante fetta di clienti. Nicola Del Nero del ristorante ‘Le Palme’ dice: "Farla a settembre ha un senso perché riempie alberghi e strutture ricettive in un momento in cui il turismo va a scemare. Ma dal 19 di agosto quando c’è già il tutto esaurito è una follia. Questo vuol dire remare contro al territorio. La festa della birra era un riempitivo per settembre e per prolungare la stagionalità, così si crea solo una congestione". Idem per Fiorenza Puccetti del bagno ristorante Nettuno. "È un suicidio – dice Puccetti – non è pensabile voler fare un evento che attira gente in un periodo come Ferragosto quando Marina è piena di turisti. La festa della birra nasce come un evento per allungare la stagione, non per ingolfarla".

La presidente di Confesercenti Alida Vatteroni dopo l’incontro con i commercianti di ieri pomeriggio dice: "Non credo che la festa della birra dal 19 agosto al 2 settembre si concretizzerà. Come associazione siamo solidali con i commercianti perché si andrebbero a togliere gli ultimi dieci giorni di lavoro della stagione creando un disagio economico alla categoria. Potrebbero farla iniziare il 26 e chiuderla il 3 settembre o posticiparla a settembre, ma con l’inizio delle scuole la vedo improbabile". Contrario anche Fabrizio Bertelli del Fisch & Chips di via Rinchiosa: "Stavolta il fronte dei commercianti è unito e chiederemo un incontro con la sindaca – dice – noi siamo sul territorio tutto l’anno e paghiamo le tasse, iniziare il 19 agosto significa concentrare le presenze alla Imm e svuotare il centro di Marina".

Sulla questione l’assessore al commercio Lara Benfatto è stata telegrafica. "Stiamo lavorando con tutte le parti coinvolte per salvaguardare il turismo locale e quello della ‘Carrara Bier Fest’ – ha detto l’assessore – perché la manifestazione deve essere trainante per il turismo e non deve indebolire la nostra offerta turistica locale". Sulla questione interviene anche il coordinatore di Italia Viva di Carrara Leonardo Buselli: "La sindaca Arrighi con solo colpo di spugna ha cancellato l’identità storica della festa della birra – scrive –. Lo sconcerto che ne consegue è che lo ha fatto per agevolare gli utili della società privata che la organizza assecondando passivamente anche la linea politica dettata dalla stessa, e questo a scapito di decine di esercenti, commercianti e ristoratori che a causa di questa decisione perderanno gli incassi previsti".