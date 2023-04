Bier fest, niente partenza in anticipo Passo indietro dopo le proteste

L’amministrazione ci ripensa: la festa della birra non partirà il 19 di agosto. Dopo la bufera che ha scatenato la volontà di anticipare la festa della birra dal 19 agosto al 2 settembre, per consentire il concerto di Francesco Gabbani in programma per il 9 di settembre, e che ha visto alzare gli scudi del mondo della ristorazione, l’amministrazione interviene per fare chiarezza. "In questi giorni stiamo lavorando per individuare la soluzione migliore per l’intero territorio e presto Imm Carrarafiere pubblicherà una nuova manifestazione d’interesse per l’organizzazione della festa della birra – spiegano gli assessori al Commercio Lara Benfatto e alle Partecipate Carlo Orlandi -. La Carrara Bier Fest è un appuntamento tradizionale e molto amato da tutti in città, ma deve essere soprattutto un’attrattiva per il turismo, attirando visitatori e garantendo ricadute per il tessuto commerciale. Siamo convinti che un evento di questa portata debba essere sempre di più un volano economico per la città tutta e debba avere l’obiettivo di allungare la stagione estiva, di certo non si può trasformare in un problema. Proprio per questi motivi da tempo stiamo lavorando per individuare la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte andando a intervenire quindi anche sulle date della manifestazione".

Gli assessori fanno poi chiarezza sulla situazione attuale e si dicono pronti a un confronto con operatori e cittadini. "Ad oggi le certezze sono due: che dopo tanti anni avremo a Marina, il 9 settembre, un evento di portata nazionale che siamo certi richiamerà sul territorio migliaia di persone e che la Carrara Bier Fest non partirà il 19 agosto – aggiungono Benfatto e Orlandi -. Non ci risulta, invece, che Imm Carrarafiere ci abbia mai scritto una lettera in cui si sarebbe detta disponibile a compiere ‘un passo indietro’, è invece assolutamente vero che nelle settimane passate Imm Carrarafiere ha pubblicato una prima manifestazione d’interesse per cercare società disposte a organizzare la cosiddetta festa della birra nelle ultime due settimane di agosto. Una proposta questa che non è vincolante e rispetto alla quale abbiamo già fatto presente che sarebbero dovute essere riviste le date prevedendo o di fare slittare l’evento a settembre, o di accorciarne la durata posticipandone l’apertura agli ultimi giorni di agosto. Su queste opportunità sono ancora in corso importanti riflessioni e presto contiamo si possa arrivare a una soluzione definitiva con la pubblicazione di una nuova manifestazione d’interesse da parte della fiera. Siamo a disposizione per incontrare commercianti e residenti di Marina e discutere con loro di opportunità".