Bier fest, il pasticciaccio Si chiede il passo indietro

In attesa che il Comune decida se andare incontro ai cittadini o agevolare il rilancio della Bier fest, i commercianti di Marina chiedono un incontro con la sindaca "per evitare un suicidio economico".

"Sembra di assistere a un rimpallo di responsabilità – spiegano i commercianti – fra Comune e Imm". Tuttavia a palazzo civico circola una lettera in cui Carrarafiere si dichiara disponibile a fare un passo indietro per riportare la pace sociale sul litorale. Non ancora chiara la posizione del Comune dove l’assessore all Commercio Lara Benfatto si trincera dietro un secco "Stiamo lavorando per accontentare tutti".

Sull’argomento chiede la convocazione di una commissione urgente il coordinatore comunale e consigliere della Lega Andrea Tosi: "L’anticipo nei giorni successivi a ferragosto di “Carrara BierFest”, dal nostro punto di vista sarebbe una scelta suicida che metterebbe in grave difficoltà il già martoriato settore della ristorazione sul nostro territorio comunale. La classica “Festa della Birra” ha sempre svolto anche il ruolo di manifestazione che potesse allungare la stagione turistica, perché organizzata in un periodo nel quale non vi sarebbero così tanti turisti sul territorio comunale. È di tutta evidenza –prosegue Tosi che anticipandola ad un periodo nel quale già ogni anno troviamo molti turisti sul territorio, innanzitutto non si allungherebbe la stagione turistico-ricettiva, inoltre si rischierebbe di mettere veramente in difficoltà la ristorazione locale. Per questi motivi ho inoltrato ai rispettivi presidenti la richiesta di convocazione di una commissione urgente e congiunta attività produttive – turismo, alla quale poter anche far partecipare commercianti e ristoratori. Riteniamo, come sempre, che l’ascolto delle categorie sia fondamentale per prendere decisioni così importanti che possono influenzare l’andamento della stagione per tanti operatori".