Bidoni rotti e poca pulizia. Gli abitanti di Casette fanno i ‘netturbini’ volontari

Proteste a Casette per situazioni di degrado e abbandono. "Con guanti e scopa siamo scese in strada per pulire, soprattutto attorno ai cassonetti e liberare alcune griglie ostruite" raccontano alcune residenti del paese, indignati per l’assenza di un operatore ecologico che pulisca periodicamente strade e piazzette. "Da circa due anni i bidoni sono in uno stato pietoso: sono sfondati e ogni volta che l’operatore ecologico passa a raccogliere la spazzatura, oltre la metà finisce sulla strada dove viene lasciata dell’operatore che non scende a pulire. Grazie al senso civico di alcune persone i rifiuti vengono poi rimessi nel bidone. Gli abitanti chiedono che venga sostituito al più presto il cassonetto rotto e interventi di pulizia in paese.