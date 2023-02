Biblioteche all’aperto per facilitare la lettura "Avviciniamo i giovani con lo scambio di libri"

Biblioteche all’aperto per intensificare la cultura in città. La proposta è di Luca Ricci, rappresentante di Azione che in una nota chiede all’amministrazione comunale di attivare punti di lettura e scambio di livri in centro.

"L’amministrazione – si legge nella nota di Ricci – punti sulla cultura attraverso biblioteche all’aperto. Per Azione il tema cultura è uno dei temi cardine, dato che siamo uno dei Paesi più ignoranti d’Europa secondo tutte le più recenti statistiche, e dato che il livello di analfabetismo funzionale tocca quasi un cittadino su tre. Per questo crediamo – prosegue il documento – nella necessità di massicci investimenti in tutti quelli strumenti che possono portare ai cittadini maggiore conoscenza, e le biblioteche all’aperto sono proprio uno strumento che può incidere positivamente nella diffusione di libri, quindi di cultura. Già in molti altri comuni italiani sono nate biblioteche all’aperto dove i cittadini liberamente possono portare libri che non leggono più o che non utilizzano, parallelamente alla possibilità per i cittadini di ottenere con maggiore facilità e vicinanza dei libri da leggere, e sicuramente, in alcune zone meno centrali del nostro Comune dove non ci sono biblioteche, vista l’impossibilità di avere una biblioteca pubblica in tutte le frazioni del nostro Comune, questo può diventare uno strumento incisivo, sia come segnale educativo alla cittadinanza e sia come servizio per i cittadini che vivono in zone meno centrali della nostra città".