bibliotecafuoriporta", Massa Carrara presenta una nuova rassegna letteraria"

L’assessorato alla cultura del Comune di Massa, insieme con la biblioteca civica Giampaoli, presentano una nuova rassegna letteraria dal titolo "#bibliotecafuoriporta" che si svolgerà dal 20 luglio al 24 agosto in vari luoghi della città: piazza dei Ronchi, Villa Cuturi, piazza Mercurio e piazza San Carlo. Nove incontri dedicati a vari generi letterari ed argomenti: dal romanzo storico a quello intimista, dalla poesia, anche dialettale, al giallo, e poi ancora una mostra dedicata al mare, un incontro sull’inclusione in ambito alimentare e un altro sulle emozioni dei bambini e degli adolescenti. "Si tratta di un ciclo di incontri culturali fortemente voluto dall’amministrazione – afferma l’assessora con delega alla cultura, Monica Bertoneri – perché, oltre ad essere completo per i generi e i temi trattati, coinvolge in modo ampio il territorio cittadino, dalla costa alla montagna. Ogni incontro letterario sarà arricchito da esposizioni artistiche e laboratori per bambini. Sicuramente anche nei prossimi anni sarà garantita continuità a questa rassegna letteraria che vede quest’anno la sua prima edizione".

Questi i primi incontri. Si parte giovedì 20 luglio ore 21.15 in piazza a Ronchi (in collaborazione con Rotaract Carrara e Massa) con “La segnatrice” di Elena Magnani (Giunti, 2022). Presenta Martina Bedini. Un romanzo potente, che ci trasporta nel periodo più buio e allo stesso tempo più luminoso della nostra storia, la Resistenza, che fa da sfondo a vicende ricche di fascino ed emozione. Giovedì 27 luglio, alle 21.15, a Villa Cuturi, è la volta di “Il valico dei briganti” di Vincenzo Pardini (Vallecchi, 2023). Presenta Paolo Giannotti. Romanzo ambientato alla metà del XIX secolo tra la Garfagnana e l’America che racconta le gesta del brigante Vlademaro Taddei, detto Barbanera. Martedì 1 agosto, alle 21.15, sempre a Villa Cuturi, si parlerà de “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari (Sellerio, 2023). Presenta Silvia Dai Prà. Un romanzo rivelazione per scrittura e costruzione che illustra una realtà esistenziale fatta di illusioni, velleità e assieme di resistenza e voglia di capire un mondo, un ambiente che si rivela ostile per natura, quello accademico in cui i cattedratici operano ’sentendosi delle rockstar’ e che riserva colpi di scena. Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione con l’associazione Laav (Letture ad alta voce) e con le librerie cittadine.