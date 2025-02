Biblioteca, una culla di tesori. La lettura per conoscere tanti mondi

La parola”biblioteca” deriva dal greco e significa “collezione” , “luogo di conservazione di libri”. La biblioteca comunale offre servizi gratuiti a tutti i cittadini, di tutte l’età. Entrando in biblioteca hai la possibilità di scegliere un libro, spaziando fra tanti generi e argomenti diversi. Se non ti piace il libro scelto, lo puoi restituire . Se il libro che cerchi non è presente, lo puoi avere grazie al prestito interbibliotecario. Poiché la biblioteca è un luogo silenzioso e tranquillo, si può andare lì a studiare: ci sono tavoli , sedie e postazioni pc. In biblioteca ti puoi incontrare con gli amici per fare compiti di gruppo, ricerche e approfondimenti. Per incoraggiare le persone a leggere, la biblioteca organizza attività e iniziative: presentazione di libri, letture ad alta voce e discussioni sui libri. La biblioteca è un luogo dove passare il tempo libero.

Chiara , Federica e Filippo vi suggeriscono di leggere “Due per uno” di Guido Sgardoli. È un libro divertente e scorrevole. Racconta di un bambino, con i genitori separati, che ha due cose di tutto, tranne il gatto. Nicolò consiglia “Che storia! La Prima guerra mondiale” di Guido Sgardoli, perché quello che è successo non va dimenticato. Alice consiglia “Manuale di sopravvivenza alle scuole medie” di Sarah Spinazzola, perché la protagonista è alle scuole medie come lei e perché c’è tanta suspense. Alessia e Sara suggeriscono “Le streghe” di Roald Dahl. E’ un libro molto immersivo e curioso. Albien vi consiglia di leggere “Sei nella lava fino al collo Stiltonùt” di Geronimo Stilton, perché è avventuroso, le immagini aiutano a capire la storia, e le parole chiave sono evidenziate. Davide vi consiglia “Che storia ! La resistenza” di Sabina Colloreda, perché fa capire quanto era brutta la guerra. Questa famiglia, anche se rischia di morire, ospita un partigiano. Gilberto è stato affascinato da “Dante per gioco. L’Inferno” di Federighi editori. Questo libro parla del viaggio compiuto da Dante nell’Inferno. Gilberto è stato incuriosito fin dall’ inizio ed è stato colpito dalla fantasia di Dante.

Dieci consigli per diventare lettori instancabili: mai giudicare un libro dalla copertina (anche se è difficile). Leggi la quarta di copertina. Leggi libri di generi diversi per trovare quello che preferisci. Giudica un libro solo dopo aver letto i primi capitoli. Leggi il libro e immagina la storia. Immagina di essere un personaggio della storia per provare emozioni più forti. Leggi anche ad alta voce. Prima di guardare il film, leggi il libro da cui è tratto (anche se spesso succede il contrario). Consiglia ad altri i libri che hai letto. Frequenta la biblioteca comunale.