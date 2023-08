"Biblioteca di Carrara sbarca sulle spiagge libere di Rotonda e Fossa Maestra"

Martedì alle 18.30 la biblioteca sbarca nelle spiagge libere della Rotonda e della Fossa Maestra, dove i volontari di ‘Nati per leggere’ e ‘Nati per la musica’ faranno intrattenimento per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni. L’ingresso è libero e gli organizzatori ricordano di portare un telo da mare per assistere agli incontri. E sempre a proposito di biblioteca, quella di Carrara resterà aperta tutto il mese di agosto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 18.30, mentre da lunedì a sabato 26 agosto chiuderà la sede di via Marina ad Avenza.

"Con la stagione estiva si rende necessario riprogrammare gli orari di apertura e chiusura delle biblioteche comunali – spiegano da palazzo civico – garantendo comunque la continuità del servizio. Questo in funzione del minore afflusso di pubblico e della necessità di riorganizzare il materiale presente, consentendo la fruizione delle ferie al personale e contestualmente assicurando il prestito bibliotecario".