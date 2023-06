“Bianco ordinario“ Expo internazionale

Si intitola ‘Bianco ordinario’ la mostra dell’artista Hélène Bellenger in corso fino a domenica alla Galerie Marguerite Milin di Parigi. Una mostra che racconta per immagini Carrara e il suo marmo. Progetto che nel 2021 ha vinto dell’’Eurazeo research and creation grant - Drac Paca Creation Aid’. Hélène Bellenger, attraverso immagini storiche, rielaborate, delle cave e dei laboratori di Carrara, propone un viaggio secolare. Lo spettatore si trova immerso in un tempo ritrovato di archivi fotografici su fondo nero. E poi il presente, con forme stampate in negativo su imballaggi di cartone che offrono uno sguardo nuovo sull’ambiente, e sottolineano la scomparsa dell’uomo dal paesaggio. Hélène Bellenger è una giovane artista visiva e iconografa francese che vive tra Bruxelles e Marsiglia, e che da circa due anni sta svolgendo una ricerca sulla storia e sugli usi del marmo di Carrara.