’Bessy’ va da Liliana Segre Il libro di Fruzzetti a Roma

Grazie alla fiaba ’Ciao mi chiamo Bessy’, partirà domani (lunedì) da Massa una delegazione per incontrare la senatrice Liliana Segre a Palazzo Madama, sede del Senato. La delegazione è composta dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, dalla presidente dell’Anpi Massa, Elena Cordoni, dal referente dell’Ufficio scolastico provinciale, Vincenzo Genovese, e dalla scrittrice e giornalista, nostra collega, Angela Maria Fruzzetti, autrice della fiaba che è illustrata dai bambini della scuola primaria di Bedizzano, classi 4ª e 5ª. ’Ciao, mi chiamo Bessy’ (Tara editoria) è una fiaba-storia ispirata proprio alla senatrice Segre, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz-Birkenau. "Di lei – dice Fruzzetti – mi ha profondamente colpito la frase ’Mi ero nutrita di odio e di vendetta, per tutto il male altrui che avevo visto. Avevo sognato di vendicarmi, ma ho scelto la vita. E chi sceglie la vita non la può toglierla a qualcun altro’. Ho scritto questa fiaba dopo aver ascoltato un’intervista alla senatrice Segre. Ho pensato che tutti dovremmo conoscere la sua vita, la vita di quella ragazzina e di milioni di persone come lei deportate nell’inferno degli orrori. La senatrice spesso si rivolge ai giovani affinchè siano ’sentinelle della memoria’ perchè il suo timore è che un giorno tutto quello che è accaduto possa essere dimenticato. Allora si deve partire dai bambini, per educarli a una cultura di pace attraverso la conoscenza. La storia si tiene viva con la pratica della memoria e da qui è nata l’idea della fiaba".

Ma come arrivare ai bambini? Come far capire loro il significato della parola Olocausto senza turbarli troppo? "Si devono cercare le parole adatte che raccontino la verità, il dolore e la tristezza ma che sappiano anche consolare e dare speranza – dice Fruzzetti –.Con la fiaba di Bessy è stato possibile. I bambini hanno potuto ripercorrere quei fatti tragici attraverso le fasi di vita della formichina Bessy e di tutta la sua comunità di formiche. E poi, la speranza riposta nella farfalla gialla, simbolo di pace e di libertà, che ha accompagnato Liliana Segre durante l’internamento".

L’autrice ha affidato il testo a Maura Fescina e Ilaria Rossi, insegnanti della scuola primaria Mazzini di Bedizzano, per essere illustrato dai bambini, avvicinandoli così a questi temi drammatici. La scuola, lo scorso mese di aprile, ha organizzato una visita al Memoriale della Shoah, al Binario 21 a Milano, dove i bambini hanno ripercorso la storia letta nelle pagine di Bessy. Una bellissima esperienza, come quella che domani vivrà Angela Maria Fruzzetti. "Sono commossa ed emozionata – dice la nostra collega, che è cavaliere al merito della Repubblica italiana– per essere ricevuta da Liliana Segre a Palazzo Madama, accompagnata dalle autorità locali, conoscerla e consegnarle il libro. Porterò il saluto degli studenti e di tutta la provincia. Ringrazio la scuola e tutte le persone che credono in questo progetto e che hanno consentito che tutto ciò si avverasse".