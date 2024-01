Bergiola reclama: "Portiamo in paese la ’Puppona’". L’invito dopo i numerosi atti vandalici alla scultura: "Gigi Guadagnucci nacque proprio quassù"

"E’ ora che la ’puppona’ torni a casa": lo ribadisce ancora una volta, Simone Bertelà, presidente dell’associazione Pubblica assistenza di Bergiola e Bargana, già sostenuto nella proposta, in passato, da Italia Nostra Massa Montignoso e dal comitato ’Una montagna da salvare’. Proposta che rguarda lo spostamento a Bergiola dell’opera monumentale dell’artista Gigi Guadagnucci ora abbandonata contro il muro del parco della Villa della Rinchiostra, senz’acqua e in balia dei vandali.

"Inutile continuare a parlare del degrado e dell’abbandono dell’opera di Gigi Guadagnucci – interviene il presidente Bertelà -. A noi fa male sapere che quella fontana versa in quelle condizioni. Gigi Guadagnucci era nato a Bergiola e quassù, nel suo paese, non abbiamo nulla delle sue opere. Visto che la fontana, vandalizzata più volte, sia quando era al centro di piazza Bastione che in questi anni, abbandonata accanto al museo a lui dedicato, vogliamo accoglierla a Bergiola. Lo abbiamo chiesto e torniamo chiederlo. Se la fontana fosse stata a Bergiola, a quest’ora non si scriverebbe certo di vandalismi". La "puppona", così definita dai massesi, ha una storia da raccontare: per l’artista Guadagnucci rappresentava infatti una memoria della sua infanzia, quando a Bergiola andava a giocare al canale e arrivavano le mamme per lavare i panni. Guadagnucci raccontava che toglievano i panni dalle ceste per deporvi poi il bambino e quando il piccolo piangeva, le mamme uscivano dall’acqua per allattarlo. L’immagine di quella maternità è raffigurata nella lavandaia, con l’acqua che sgorga dai seni come fosse latte, e quindi fonte di vita. "Ed è un vero peccato – aggiunge Bertelà – saperla così ridotta quando un’ intera comunità è pronta a prendersene cura, conferendole una collocazione dignitosa e definitiva. E, da non dimenticare, esistendo a Bergiola una fontana, si andrebbe a valorizzare anche l’acqua del luogo. Con questo gesto siamo sicuri di rendere omaggio all’artista, che ne sarebbe fiero. Aspettiamo una risposta dal sindaco Persiani e lo invitiamo ad un sopralluogo a Bergiola per un confronto".

Angela Maria Fruzzetti