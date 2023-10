Bergiola, Forno e Resceto. Tre feste da non perdere

Apuane, paese che vaI castagne che trovi. E’ tempo di rendere omaggio a sua maestà la castagna, regina incontrastata del bosco autunnale. Si comincia con la Sagra della castagna di Bergiola Maggiore, in programma domenica 22 ottobre. L’associazione Pubblica assistenza Bargana e Bergiola Maggiore organizza per la giornata un pranzo, alle 12, su prenotazione al numero 338 5433970, a base di tordelli e piatti freddi. Dalle 15 in poi, in piazza a Bergiola, al via l’esposizione di stand gastronomici con prodotti a base di castagne e festa per grandi e piccini al profumo di e caldarroste. In caso di maltempo sarà rimandata a domenica prossima.

Una ’piazza’ dedicata alla castagna è storicamente quella di Forno, sabato 28 ottobre, dove dalle 13 alle 18 in via Commercio (piazzetta Occhioni e Magrini), sarà possibile gustare prodotti autunnali della tradizione durante "La Castagnata" organizzata dall’associazione Occhioni e Magrini: si troveranno le castagne carpinesi del Vergheto, la tipica torta di farina di castagne, la filza di pomi e castagne. Inoltre, dalle ore 15.00, presso il Laboratorio Creativo "Il Pettirosso", è in programma un incontro, adatto per ogni fascia di età, dove le operatrici insegneranno a comporre e realizzare nuovi oggetti partendo dai doni che offre la natura durante la stagione autunnale, per esempio come trasformare una semplice foglia in una piacevole sorpresa.

Un altro luogo tipico dei nostri monti e della tradizione della castagna è Resceto che si presenta con "Mundine, focacce con i testi, panini con la salsiccia, necci con la ricotta e tanto altro" per il 29 ottobre, altra domenica imperdibile ai piedi della storica via Vandelli. L’organizzazione è dell’associazione Resceto Vive, che ha il piacere di invitare cittadini e cittadine di qualsiasi età alla "Castagnata" a partire dalle ore 15. L’evento è patrocinato dal Comune di Massa. Si troveranno prelibatezze della tradizione apuana, la regina del bosco la castagna, e tanto divertimento con lo spettacolo dal vivo di Sem Fuego della compagnia Circotà. Per qualsiasi info rivolgersi all’associazione Resceto Vive sulla pagina face book.

Angela Maria Fruzzetti