Bennati su Casa di comunità "Milioni buttati alle ortiche"

"L’acquisto da parte del Comune dell’area dell’ex scalo merci è un passo in avanti ma nella direzione sbagliata, vale a dire la realizzazione della Casa di Comunità in zona Stazione. Stiamo gettando alle ortiche 11 milioni di euro". Daniela Bennati, candidata sindaca del Polo Progressista e di Sinistra, commenta così la notizia della firma del rogito che consegna ufficialmente la proprietà dell’area ex scalo merci al municipio.

"Lo diciamo da sempre, la scelta di quel sito per la realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità è assolutamente sbagliata: la viabilità dell’area è già critica e il polo sanitario, con il via vai di utenti, sanitari e dipendenti Asl aggraverà pesantemente il traffico. E’ un progetto che rende meno vivibile la città e che complica la vita anche a chi dovrà usufruire dei servizi sanitari: insomma uno spreco di denaro pubblico", insiste la candidata.

"A conti fatti con le risorse a disposizione si sarebbe potuta demolire la parte nuova del San Giacomo e realizzare il nuovo polo sanitario. Rispetto alla zona della Stazione, il San Giacomo è una soluzione migliore, sotto tutti i punti di vista: per la viabilità, per la disponibilità degli spazi e anche per la qualità della vita che si va ad offrire ai degenti. Per quanti accorgimenti di insonorizzazione e isolamento siano previsti, con la Casa di Comunità alla Stazione avremo sempre 22 posti letto a pochi metri da una linea ferroviaria dove transitano treni, notte e giorno", conclude Bennati.